Logo
Large banner

Шок: Друга тенисерка свијета и шампионка АО испала са Ролан Гароса

Аутор:

АТВ
27.05.2026 18:09

Коментари:

0
Шок: Друга тенисерка свијета и шампионка АО испала са Ролан Гароса
Фото: Tanjug / AP / Aurelien Morissard

Какав шок! Друга тенисерка свијета и актуелна освајачица Аустралијан опена, Елена Рибакина, испала је са Ролан Гароса већ у другом колу, пошто је од ње у три сета била боља Украјинка Јулија Стародубцева – 3:6, 6:1, 7:6!

Стародубцева, 55. играчица свијета, остварила је своју највећу побједу у каријери након два и по сата игре, када је преокренула послије првог изгубљеног сета и у трећем славила у тај-брејку (10:4).

Када је Рибакина повела са 5:1 у првом сету, мало ко је мислио да ћемо овог поподнева гледати било какву драму када је у питању поменути меч.

Стародубцева је враћањем једног брејка најавила да се неће тако лако предати, иако није успјела да спаси први сет.

Међутим, други је одиграла феноменално, користила је велики број неизнуђених грешака од стране ривалке и изгубила је само један гем – 6:1.Права драма услиједила је у трећем, који је трајао као прва два заједно.

Стародубцева је повела са 3:0, уз два освојена сервиса, да би се Рибакина вратила и изједначила на 4:4.

Након 2:2 у тај-брејку, Стародубцева је везала четири поена и одлијепила се довољно да појача притисак на другу играчицу свијета, док је код 9:3 било јасно да је све готово и да ће Украјинка у 3. коло где чека бољу из дуела Ванг-Баптист.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Елена Рибакина

Ролан Гарос

Ролан Гарос 2026

тенис

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Повео па се "распао": Ролан Гарос завршен за Србина!

Тенис

Повео па се "распао": Ролан Гарос завршен за Србина!

2 ч

0
Камило Уго Карабели из Аргентине баца сенку док сервира Андреју Рубљову из Русије током њиховог меча другог кола мушког појединачног такмичења на Отвореном првенству Француске у Паризу, среда, 27. мај 2026.

Остали спортови

Скандал на Ролан Гаросу: Давидович Фокина остао без тренера усред Слема

3 ч

0
Novak Đoković teniser ples Bangaranga

Остали спортови

Ђоковић доминира и ван терена: Плес уз “Бангарангу” одушевио и Дару

1 д

1
Новак Ђоковић из Србије, десно, и Мпешије Перикар рукују се након меча првог кола мушког појединачног тениса против Француске на Френк Опену у Паризу, у недјељу, 24. маја 2026.

Тенис

Француз остао у шоку послије меча против Новака: Сервирам 240 километара на час – а он врати

1 д

0

Више из рубрике

Повео па се "распао": Ролан Гарос завршен за Србина!

Тенис

Повео па се "распао": Ролан Гарос завршен за Србина!

2 ч

0
Сабаленка не може без Ђоковића: “Новаче, шта кажеш на ово?”

Тенис

Сабаленка не може без Ђоковића: “Новаче, шта кажеш на ово?”

1 д

1
Ролан Гарос "није ни почео", а Лука Павловић је већ главна прича

Тенис

Ролан Гарос "није ни почео", а Лука Павловић је већ главна прича

1 д

0
Арина Сабаленка из Белорусије слави након победе над Џесиком Бузас Манеиро из Шпаније током њиховог меча првог кола женског појединачног такмичења на Отвореном првенству Француске у тенису у Паризу, у уторак, 26. маја 2026. године.

Тенис

"Носиш дијаманте, а захтјеваш већи новчани фонд, да ли је то лицемјерно?": Сабаленка добила незгодно питање

1 д

0

  • Најновије

20

17

Мајка убила двоје дјеце и себе након што је пуцала на мужа и његову љубавницу: Хорор у САД-у

20

14

Топлотна купола оковала Европу, оборени рекорди стари 80 година, има и мртвих

20

14

Јако невријеме погодило Словенију, преко Хрватске би могло у БиХ

20

08

Каран: Потреба за дијалогом и сарадњом никад није била важнија

19

56

Почела обнова пута до споменика Бранку Пантелићу Пантеру

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner