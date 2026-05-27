Шок: Друга тенисерка свијета и шампионка АО испала са Ролан Гароса

Аутор:АТВ
Коментари:0
Какав шок! Друга тенисерка свијета и актуелна освајачица Аустралијан опена, Елена Рибакина, испала је са Ролан Гароса већ у другом колу, пошто је од ње у три сета била боља Украјинка Јулија Стародубцева – 3:6, 6:1, 7:6!
Стародубцева, 55. играчица свијета, остварила је своју највећу побједу у каријери након два и по сата игре, када је преокренула послије првог изгубљеног сета и у трећем славила у тај-брејку (10:4).
Када је Рибакина повела са 5:1 у првом сету, мало ко је мислио да ћемо овог поподнева гледати било какву драму када је у питању поменути меч.
Стародубцева је враћањем једног брејка најавила да се неће тако лако предати, иако није успјела да спаси први сет.
Међутим, други је одиграла феноменално, користила је велики број неизнуђених грешака од стране ривалке и изгубила је само један гем – 6:1.Права драма услиједила је у трећем, који је трајао као прва два заједно.
Стародубцева је повела са 3:0, уз два освојена сервиса, да би се Рибакина вратила и изједначила на 4:4.
Након 2:2 у тај-брејку, Стародубцева је везала четири поена и одлијепила се довољно да појача притисак на другу играчицу свијета, док је код 9:3 било јасно да је све готово и да ће Украјинка у 3. коло где чека бољу из дуела Ванг-Баптист.
(Телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Тенис
2 ч0
Остали спортови
3 ч0
Остали спортови
1 д1
Тенис
1 д0
Тенис
2 ч0
Тенис
1 д1
Тенис
1 д0
Тенис
1 д0
Најновије
20
17
20
14
20
14
20
08
19
56
Тренутно на програму