Француз остао у шоку послије меча против Новака: Сервирам 240 километара на час – а он врати

Аутор:АТВ
Коментари:0
Суочио се Новак Ђоковић са Мпешијем Перикаром који је фантастичан сервер, али је српски ас још једном доказао због чега је најбољи ритернер у историји тениса. Овај епитет му је послије меча додијелио и француски тенисер.
Иако се Новак Ђоковић током првог сета мучио да чита сервис противника и одговори на исти, већ тада је Мпешију Перикару било јасно да најбољи тенисер свих времена може да врати какву год бомбу од сервиса он пошаље.
„Било је тренутака када сам сервирао 230-240 километара на сат, а он је то враћао најбрже, под ноге. Такође ме је изненадио колико је био припремљен за мој сервис. Нисам очекивао да га тако враћа већ од почетка. Али то је Ђоковић, један од најбољих ритернера у историји. Гледам га на телевизији откада сам имао 15 година и много тога игра феноменално“, рекао је Перикар после пораза.
Говорио је потом и о свом тенису против српског аса.
„Одлично сам осећао сервис, био сам веома прецизан, а и јако сам сервирао. Против играча као што је он, мораш да изабереш право мјесто и праву брзину. Ако само метар промашиш, узеће поен из ритерна“, рекао је француски тенисер.
Забиљежио је пораз, али био је то један од оних пораза из којих се много учи.
„Много је позитивних ствари. Прва два сета су била права битка и било ми је веома интересантно да одмерим мој сервис против некога ко тако ритернира као он. Али то ми није довољно, поготово јер сам у наставку посустао. Видио сам да имам много простора за напредак“, рекао је Перикар.
Новака у другом колу очекује сусрет са Валентином Ројером, још једним француским тенисером.
