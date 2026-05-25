Logo
Large banner

Француз остао у шоку послије меча против Новака: Сервирам 240 километара на час – а он врати

Аутор:

АТВ
25.05.2026 20:27

Коментари:

0
Новак Ђоковић из Србије, десно, и Мпешије Перикар рукују се након меча првог кола мушког појединачног тениса против Француске на Френк Опену у Паризу, у недјељу, 24. маја 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Суочио се Новак Ђоковић са Мпешијем Перикаром који је фантастичан сервер, али је српски ас још једном доказао због чега је најбољи ритернер у историји тениса. Овај епитет му је послије меча додијелио и француски тенисер.

Иако се Новак Ђоковић током првог сета мучио да чита сервис противника и одговори на исти, већ тада је Мпешију Перикару било јасно да најбољи тенисер свих времена може да врати какву год бомбу од сервиса он пошаље.

„Било је тренутака када сам сервирао 230-240 километара на сат, а он је то враћао најбрже, под ноге. Такође ме је изненадио колико је био припремљен за мој сервис. Нисам очекивао да га тако враћа већ од почетка. Али то је Ђоковић, један од најбољих ритернера у историји. Гледам га на телевизији откада сам имао 15 година и много тога игра феноменално“, рекао је Перикар после пораза.

Говорио је потом и о свом тенису против српског аса.

„Одлично сам осећао сервис, био сам веома прецизан, а и јако сам сервирао. Против играча као што је он, мораш да изабереш право мјесто и праву брзину. Ако само метар промашиш, узеће поен из ритерна“, рекао је француски тенисер.

Забиљежио је пораз, али био је то један од оних пораза из којих се много учи.

Фикрет Хаџић

БиХ

Огласио се Хаџија након изласка из затвора, споменуо и Ђоковића

„Много је позитивних ствари. Прва два сета су била права битка и било ми је веома интересантно да одмерим мој сервис против некога ко тако ритернира као он. Али то ми није довољно, поготово јер сам у наставку посустао. Видио сам да имам много простора за напредак“, рекао је Перикар.

Новака у другом колу очекује сусрет са Валентином Ројером, још једним француским тенисером.

(спутник србија)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

тенис

тенисер

Новак Ђоковић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ђоковић у јакни с мотивом вука на Ролан Гаросу

Тенис

Ђоковић открио због чега носи јакну са вуком

8 ч

0
Новак Ђоковић из Србије слави послије побједе у мечу првог кола мушког сингла у тенису против Француза Ђованија Мпешија Перикара на Отвореном првенству Француске у Паризу, у недељу, 24. маја 2026.

Тенис

Ђоковић преокретом до 2. кола Ролан Гароса

12 ч

0
Новак Ђоковић враћа лопту Дину Призмићу током меча на Отвореном тениском турниру Италије у Риму, петак, 8. маја 2026.

Тенис

Гдје можете гледати први меч Ђоковића на Ролан Гаросу

1 д

2
Новак Ђоковић враћа лопту Дину Призмићу током меча на Отвореном тениском турниру Италије у Риму, петак, 8. маја 2026.

Тенис

Ђоковић добио ударни термин на старту Ролан Гароса

2 д

2

Више из рубрике

Крај једне ере на Ролан Гаросу, легендарни тенисер одиграо последњи меч у Паризу

Тенис

Крај једне ере на Ролан Гаросу, легендарни тенисер одиграо последњи меч у Паризу

4 ч

0
Арина Сабаленка Ролан Гарос 2026

Тенис

Овако нешто се никада није десило на Ролан Гаросу

6 ч

0
Ђоковић у јакни с мотивом вука на Ролан Гаросу

Тенис

Ђоковић открио због чега носи јакну са вуком

8 ч

0
Новак Ђоковић из Србије слави послије побједе у мечу првог кола мушког сингла у тенису против Француза Ђованија Мпешија Перикара на Отвореном првенству Француске у Паризу, у недељу, 24. маја 2026.

Тенис

Ђоковић преокретом до 2. кола Ролан Гароса

12 ч

0

  • Најновије

20

53

Јанковић: Грађевинска конференција прилика за размјену знања

20

46

Цвијановић: Након три деценије Америка има потпуно другачији приступ према БиХ

20

43

Техеран повлачи потез који мијења све: У "игру" улази Кина?

20

43

Игокеа у финалу Првенства БиХ

20

40

Драган Маринковић Маца прокоментарисао Мелину Џиновић: Што се није удала за водоинсталатера

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner