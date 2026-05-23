Ђоковић добио ударни термин на старту Ролан Гароса

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић играће у вечерњем термину, не прије 20.15 часова, против домаће узданице Ђованија Петши-Перикара.
Миомир Кецмановић ће од 11.00 часова отворити програм на терену број осам, гдје ће му ривал бити Мађар Фабијан Марожан.
Хамад Међедовић ће затворити програм на терену број девет са Нијемцем Јаником Ханфманом. Њих двојица ће на терен изаћи послије једног мушког и два женска сингла.
The very first order of play of the tournament 🤩— Roland-Garros (@rolandgarros) May 22, 2026
We were looking forward to it, now you can look at it ↘️#RolandGarros pic.twitter.com/yv0JQLA5jD
Што се тиче „Шатријеа“, првог дана ће снаге одмјерити још Краус и Бенчић, Бонзи и Зверев, односно Андрејева и Феро, преноси Б92.
