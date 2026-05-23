Logo
Large banner

Ђоковић добио ударни термин на старту Ролан Гароса

Аутор:

АТВ
23.05.2026 09:04

Коментари:

1
Новак Ђоковић враћа лопту Дину Призмићу током меча на Отвореном тениском турниру Италије у Риму, петак, 8. маја 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Andrew Medichini)

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић играће у вечерњем термину, не прије 20.15 часова, против домаће узданице Ђованија Петши-Перикара.

Миомир Кецмановић ће од 11.00 часова отворити програм на терену број осам, гдје ће му ривал бити Мађар Фабијан Марожан.

Хамад Међедовић ће затворити програм на терену број девет са Нијемцем Јаником Ханфманом. Њих двојица ће на терен изаћи послије једног мушког и два женска сингла.

Што се тиче „Шатријеа“, првог дана ће снаге одмјерити још Краус и Бенчић, Бонзи и Зверев, односно Андрејева и Феро, преноси Б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Новак Ђоковић

Ролан Гарос

Ролан Гарос 2026

тенис

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Полиција Србија

Хроника

Трагедија на Ибарској: Младић погинуо у смрсканој "алфи", његовом другу се боре за живот

3 ч

0
VIVIA RUN & MORE WEEKEND

Бања Лука

Бањалука овог викенда домаћин Run&More Weekend фестивала

3 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Хороскоп за 23. мај: Једном знаку стиже новац, а ови морају хитно посјетити љекара

3 ч

0
Стиже нагли скок температуре, погледајте гдје ће бити најтоплије

Друштво

Стиже нагли скок температуре, погледајте гдје ће бити најтоплије

3 ч

0

Више из рубрике

Новак Ђоковић враћа лопту Дину Призмићу током меча на Отвореном тениском турниру Италије у Риму, петак, 8. маја 2026.

Тенис

Ђоковић отворио душу: Боли ме

15 ч

0
Недић у финалу челенџера у Истанбулу

Тенис

Недић у финалу челенџера у Истанбулу

20 ч

0
Српски тенисер Новак Ђоковић реагује након освајања поена против хрватског Дина Призмића током њиховог меча на Отвореном првенству Италије у тенису, у Риму, у петак, 8. маја 2026. године.

Тенис

Познато када Новак Ђоковић креће у поход на Ролан Гарос

1 д

0
Српски тенисер Новак Ђоковић реагује након освајања поена против хрватског Дина Призмића током њиховог меча на Отвореном првенству Италије у тенису, у Риму, у петак, 8. маја 2026. године.

Тенис

Ђоковић избјегао Синера до финала Ролан Гароса

1 д

2

  • Најновије

12

14

Дарко Младић: Тешко стање генерала, готово да не прича - из УН нема никаквог одговора

12

13

Пронађен нови доказ у случају убиства Александра Нешовића Баје

12

01

Пијане туристкиње упале у кабину и преузеле кормило трајекта

12

00

Енерго клуб: Одговори на најважнија енерго питања

12

00

Позната пјевачица шокирала тврдњом: ''Мој муж је био са Милицом Тодоровић док сам била трудна''

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner