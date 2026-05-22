Ђоковић отворио душу: Боли ме

АТВ
22.05.2026 20:53

Новак Ђоковић враћа лопту Дину Призмићу током меча на Отвореном тениском турниру Италије у Риму, петак, 8. маја 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Andrew Medichini)

Познати тенисери су све уједињенији у идеји бојкота. Противе се томе што највећи АТП и ВТА турнири издвајају око 22 одсто прихода за играче, а гренд слемови дају још мањи проценат - око 15 одсто.

Након што је Ролан Гарос објавио наградни фонд, а тенисери и тенисерке закључили да раст прихода не прати раст премија, све се гласније говори о бојкоту.

"Грен слемови, управљачка тијела, АТП тур... Сви смо веома подијељени и да додатна подијељеност ме лично много боли. Не волим то да видим", рекао је Новак Ђоковић и апеловао да буде више јединства.

"Ако хоћемо да развијамо спорт и да повећамо број дјеце која сањају да постану професионалци, онда морамо да причамо о ономе што је мени најважније - како да развијамо тенис од самих темеља".

"Склони смо да заборавимо"

Према његовим ријечима, играчи из врха морају да воде рачуна о свима осталима.

"Одувијек сам подржавао играче у борби за њихова права и бољу будућност, не само најбоље рангиране, већ тенисере са свих нивоа и категорија, који су често заборављени. Склони смо да заборавимо колико мали број људи заиста може да живи од овог спорта", рекао је Ђоковић, који данас пуни 39 година и добио је поклон директорке Ролан Гароса Амели Морезмо.

Једно од заштитних лица овог протеста је најбоља тенисерка свијета Арина Сабаленка, која је у петак одржала конференцију од само 15 минута, устала и отишла.

