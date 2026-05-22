Трактор прегазио мушкарца на депонији, није му било спаса

Аутор:АТВ
Коментари:0
Јован Мишковић (68) из Апатина трагично је настрадао на регионалној депонији "Ранчево" код Сомбора, док је сакупљао пет амбалажу.
Према наводима свједока, на њега је током вожње у рикверц налетио багер гусјеничар и нанио му тешке повреде, од којих је убрзо преминуо.
Хитна помоћ је брзо стигла на лице мјеста, али упркос покушајима реанимације, несрећном човјеку није било спаса.
Истрагу о околностима трагедије обавила је полиција, а мјештани и породица опростили су се данас од Мишковића на сахрани у Апатину.
