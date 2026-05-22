Ускоро почиње Петровски пост: Ове године траје више од мјесец дана

Петровски, односно Апостолски пост, 2026. године почиње у понедјељак, 8. јуна, а завршава се на Петровдан, у суботу, 11. јула. Овај пост спада међу важније вишедневне постове у православљу, а по строгости је сличан Божићном посту.
Почетак поста сваке године зависи од датума Васкрса и Духова, док је крај увијек исти – на празник светих апостола Петра и Павла, 12. јула. Ове године Петровски пост траје више од мјесец дана.
Током Петровданског поста вјерници се уздржавају од меса, млијека, јаја и друге мрсне хране.
Распоред поста изгледа овако:
Дан уочи Петровдана пости се строго, осим ако пада викенд.
Суштина поста није само храна
Према учењу Српске православне цркве, пост није само уздржавање од хране, већ и вријеме духовног прочишћења, молитве, смирења и добрих дјела. Вјерници се током поста труде да избјегавају лоше мисли, свађе и ружне ријечи, како би се припремили за велики празник светих апостола Петра и Павла.
Петровски пост назива се и Апостолски јер је посвећен светим апостолима Петру и Павлу и завршава се управо њиховим празником.
Његово трајање сваке године варира и зависи од датума Васкрса, па може трајати од само неколико дана до чак шест недјеља.
