Logo
Large banner

Ускоро почиње Петровски пост: Ове године траје више од мјесец дана

Аутор:

АТВ
22.05.2026 20:26

Коментари:

0
Крст у Српској православној цркви.
Фото: ATV

Петровски, односно Апостолски пост, 2026. године почиње у понедјељак, 8. јуна, а завршава се на Петровдан, у суботу, 11. јула. Овај пост спада међу важније вишедневне постове у православљу, а по строгости је сличан Божићном посту.

Колико траје Петровски пост?

Почетак поста сваке године зависи од датума Васкрса и Духова, док је крај увијек исти – на празник светих апостола Петра и Павла, 12. јула. Ове године Петровски пост траје више од мјесец дана.

Лото / Лутрија

Друштво

Извучени Лото бројеви: Резултати у 41. колу

Правила поста по данима

Током Петровданског поста вјерници се уздржавају од меса, млијека, јаја и друге мрсне хране.

Распоред поста изгледа овако:

  • понедјељак, сриједа и петак – пост на води
  • уторак и четвртак – пост на уљу
  • субота и недјеља – дозвољена је риба, уље и вино

Дан уочи Петровдана пости се строго, осим ако пада викенд.

Судар у Пријечанима

Хроника

Судар аутобуса и аута у бањалучком насељу

Суштина поста није само храна

Према учењу Српске православне цркве, пост није само уздржавање од хране, већ и вријеме духовног прочишћења, молитве, смирења и добрих дјела. Вјерници се током поста труде да избјегавају лоше мисли, свађе и ружне ријечи, како би се припремили за велики празник светих апостола Петра и Павла.

Зашто се зове Апостолски пост?

Петровски пост назива се и Апостолски јер је посвећен светим апостолима Петру и Павлу и завршава се управо њиховим празником.

Милорад Додик

Република Српска

Додик честитао Јанши: Вјерујем да је пред нама вријеме боље сарадње

Његово трајање сваке године варира и зависи од датума Васкрса, па може трајати од само неколико дана до чак шест недјеља.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

православље

вјера

Петровски пост

СПЦ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Напад на колеџ у Русији

Свијет

Проглашено ванредно стање након напада на универзитет

1 ч

0
Ђорђе Мишковић и Ђорђе Вучетић, полицајци из Требиња спасили дјевојку од утапања

Градови и општине

Два Ђорђа, два јунака: Херојски чин полицајаца

1 ч

1
Полиција Србија

Хроника

Ужас код Обреновца: Пронађено тијело мушкарца, покошен аутомобилом па остављен поред пута?

1 ч

0
Далековод Блатна

Градови и општине

Пуштен у рад новоизграђени далековод ''Блатна''

1 ч

0

Више из рубрике

Лото / Лутрија

Друштво

Извучени Лото бројеви: Резултати у 41. колу

59 мин

0
Кадети у Залужанима положили заклетву

Друштво

Кадети МУП-а Српске положили заклетву

1 ч

0
споменик 12 беба годишњица

Друштво

Не пролази бол за 12 угашених звјездица

1 ч

0
Нови гранични прелаз градишка

Друштво

Шта је данас одлучено на састанку о раду новог граничног прелаза

2 ч

0

  • Најновије

21

08

Пет фраза које изговарају несрећни мужеви

21

06

Vivia Run&More Weekend 23. и 24. маја у Бањалуци

21

01

Хитно упозорење: У ове дијелове невријеме стиже још вечерас

21

00

Парадајз рађа као луд ако поред њега посадите ову биљку

20

53

Ђоковић отворио душу: Боли ме

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner