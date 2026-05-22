Два Ђорђа, два јунака: Херојски чин полицајаца

Аутор:Бојан Носовић
О два полицијска службеника два Ђорђа од чeтвртка прича цијела Херцеговина. Спасили су дјевојку из Требишњице. Сада су стали пред камеру АТВ-а.
Зазвонио је телефон у станици, стигла је пријава да је једна млада дјевојка у Требишњици. За два Ђорђа два полицијска службеника дилеме није било, на локацију су стигли за неколико минута.
"Доласком на наведену адресу затекли смо једну дјевојку која је у води и био јој је један грађанин прискочио у помоћ. Без размишљања је одмах колега Мишковић ускочио у воду и пружили смо помоћ дјевојци", прича за АТВ Ђорђе Вучетић, млађи полицајац у ПС Требиње.
Пружили су помоћ и спасили један млади живот. Мишковић за АТВ прича да времена за размишљање није имао. Посебно је захвалан случајном пролазнику који је одиграо најважнију улогу.
"Одмах сам прескочио овај зид ту и кренуо сам да је извучемо из воде. Цура је била дезоријентисана и препаднута и некако смо уз помоћ колеге и тог господина који је био случајни пролазник помогли да је извучемо на обалу", испричао нам је Ђорђе Мишковић, помоћник командира ПС Требиње.
На обали је већ била служба Хитне помоћи, ватрогасци, грађани. Емпатија на сву срећу још увијек постоји.
"Најважније је да се све добро завршило без великих посљедица. И у овом случају је битно што има и даље емпатије у људима јер тај човјек који је наишао осјетио је емпатију и скочио да помогне и ми смо ту увијек", каже Мишковић.
"У пуно ситуација се да помажемо људима, нисмо само ту да кажњавамо. Тако да фантастичан осјећај", говори за АТВ Вучетић.
Фантастичан осјећај је и за цијели МУП јер их ови млади и храбри људи својим херојским дјелима представљају на најбољи могући начин.
