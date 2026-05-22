Logo
Large banner

Два Ђорђа, два јунака: Херојски чин полицајаца

Аутор:

Бојан Носовић
22.05.2026 19:51

Коментари:

1
Ђорђе Мишковић и Ђорђе Вучетић, полицајци из Требиња спасили дјевојку од утапања
Фото: АТВ

О два полицијска службеника два Ђорђа од чeтвртка прича цијела Херцеговина. Спасили су дјевојку из Требишњице. Сада су стали пред камеру АТВ-а.

Зазвонио је телефон у станици, стигла је пријава да је једна млада дјевојка у Требишњици. За два Ђорђа два полицијска службеника дилеме није било, на локацију су стигли за неколико минута.

хапшење, лисице

Хроника

Чуо гласове у глави: Хапшење у БиХ због пријетњи убиствима

"Доласком на наведену адресу затекли смо једну дјевојку која је у води и био јој је један грађанин прискочио у помоћ. Без размишљања је одмах колега Мишковић ускочио у воду и пружили смо помоћ дјевојци", прича за АТВ Ђорђе Вучетић, млађи полицајац у ПС Требиње.

Пружили су помоћ и спасили један млади живот. Мишковић за АТВ прича да времена за размишљање није имао. Посебно је захвалан случајном пролазнику који је одиграо најважнију улогу.

"Одмах сам прескочио овај зид ту и кренуо сам да је извучемо из воде. Цура је била дезоријентисана и препаднута и некако смо уз помоћ колеге и тог господина који је био случајни пролазник помогли да је извучемо на обалу", испричао нам је Ђорђе Мишковић, помоћник командира ПС Требиње.

Судар у Пријечанима

Хроника

Судар аутобуса и аута у бањалучком насељу

На обали је већ била служба Хитне помоћи, ватрогасци, грађани. Емпатија на сву срећу још увијек постоји.

"Најважније је да се све добро завршило без великих посљедица. И у овом случају је битно што има и даље емпатије у људима јер тај човјек који је наишао осјетио је емпатију и скочио да помогне и ми смо ту увијек", каже Мишковић.

"У пуно ситуација се да помажемо људима, нисмо само ту да кажњавамо. Тако да фантастичан осјећај", говори за АТВ Вучетић.

Фантастичан осјећај је и за цијели МУП јер их ови млади и храбри људи својим херојским дјелима представљају на најбољи могући начин.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Полицајац Ђорђе Мишковић

Полицајац Ђорђе Вучетић

Требиње

хуманост

спасавање

утапање

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Далековод Блатна

Градови и општине

Пуштен у рад новоизграђени далековод ''Блатна''

1 ч

0
Застава града Зворник

Градови и општине

Зворник један од градова који пружа све боље услове за живот

1 д

0
Полиција спашава жену од утапања из ријеке Требишњицње.

Градови и општине

Требињски полицајци спасили жену од утапања

1 д

0
Фоча и званично добила статус града; Вукадиновић: Почиње нова ера развоја

Градови и општине

Фоча и званично добила статус града; Вукадиновић: Почиње нова ера развоја

1 д

0

  • Најновије

21

08

Пет фраза које изговарају несрећни мужеви

21

06

Vivia Run&More Weekend 23. и 24. маја у Бањалуци

21

01

Хитно упозорење: У ове дијелове невријеме стиже још вечерас

21

00

Парадајз рађа као луд ако поред њега посадите ову биљку

20

53

Ђоковић отворио душу: Боли ме

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner