Logo
Large banner

Требињски полицајци спасили жену од утапања

Аутор:

Бојан Носовић
21.05.2026 18:52

Коментари:

0
Полиција спашава жену од утапања из ријеке Требишњицње.
Фото: Уступљена фотографија

Полицијска станица Требиње је данас око 15:,40 часова запримила пријаву да је непозната женска особа скочила у ријеку Требишњицу.

Одмах након примања пријаве, полицијски службеници су изашли на лице мјеста, угазили у ријеку и жену извукли на суво.

Након извлачења, на мјесто догађаја стигла је хитна помоћ како би се жени пружила адекватна медицинска њега.

Ебола

Свијет

Стручњаци упозоравају: Хиљаде људи у ризику од еболе, свијет види само ''врх леденог бријега''

Ово је још један доказ да је посао полицијских службеника хуман и прије свега да су у служби грађана.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Полиција

Требиње

Требишњица

спасавање

ријека

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Фоча и званично добила статус града; Вукадиновић: Почиње нова ера развоја

Градови и општине

Фоча и званично добила статус града; Вукадиновић: Почиње нова ера развоја

5 ч

0
Змија дуга два метра снимљена поред Миљацке

Градови и општине

Снимио змију од два метра поред ријеке у БиХ

6 ч

0
Дрвар град Титов град

Градови и општине

Дрвар први пут прославља славу града - порука окупљања

11 ч

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик стигао је у Добој, гд‌је ће присуствовати потписивању приступница за стотину нових чланова у Градски одбор Младих социјалдемократа (МСД).

Градови и општине

Додик стигао у Добој, стотине младих приступа СНСД-у

2 д

0

  • Најновије

21

24

Хрватска уводи доживотни затвор?

21

19

Тришић Бабић: СНСД најјача политичка снага у Српској, потврдићемо побједу

21

09

Сутра је љетни Свети Никола: Један обичај се односи посебно на дјецу

21

08

Српска домаћин Симпозијума о аритмијама

21

05

Опасно је: Велики дио Балкана у наранџастом

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner