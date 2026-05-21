Требињски полицајци спасили жену од утапања

Аутор:Бојан Носовић
Полицијска станица Требиње је данас око 15:,40 часова запримила пријаву да је непозната женска особа скочила у ријеку Требишњицу.
Одмах након примања пријаве, полицијски службеници су изашли на лице мјеста, угазили у ријеку и жену извукли на суво.
Након извлачења, на мјесто догађаја стигла је хитна помоћ како би се жени пружила адекватна медицинска њега.
Ово је још један доказ да је посао полицијских службеника хуман и прије свега да су у служби грађана.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
