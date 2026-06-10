Научници открили ДНК мамута старог 700.000 година у залеђеном измету вјеверице

Аутор:АТВ
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Научници су открили широк спектар ДНК животиња из праисторије, међу којима је и мамут стар између 700.000 и 3.000 година, у измету вјеверице очуваном у пермафросту, односно залеђеној стени у Јукону на сјеверозападу Канаде, наводи се у студији канадског Универзитета Макмастер.
Тајлер Марчи, главни аутор студије изјавио је да истраживање вјеверичјег измета, иако изгледа мање привлачно од истраживања кљова мамута, даје спектакуларну количину информација и тиме доказује да је измет потцијењени начин да се сазна више о далекој прошлости наше планете.
Поред ДНК вунастих мамута, научници су открили и генетски материјал вукова, бизона, коња, гепарда и стотина биљака.
Аркитичке копнене вјеверице су активне само четири мјесеца у години, док остатак времена проводе у хибернацији.
„Током овог кратког периода будности, оне морају да изађу напоље и једу колико год могу“, објашњава Марчи.
Вјеверице пуне своје јазбине орасима, семенкама, лишћем, костима, крзном и свим осталим што могу да пронађу, али је с временом подизање пермафроста трајно запечатило неке од јазбина и тако створило савршено очувану временску капсулу.
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Тако су истраживачи пронашли и слатку малу копнену вјеверицу која је била замрзнута у савршеном стању.
„Заспала је и никада се није пробудила. Откривена је тек када је палеонтолог случајно пролазио“, рекао је Марчи.
Научници су реконструисали 18 митохондријалних генома, укључујући и шест вунастих мамута који су живјели у различитим периодима, који се преносе искључиво преко мајке и омогућавају истраживачима да прате порекло предака.
„Ово подразумева састављање фрагмената ДНК, попут дијелова слагалице, коришћењем рачунара“, изјавио је аутор.
Колосал, америчка биотехнолошка компанија, недавно је најавила план да оживи вунастог мамута који је изумро прије око 4.000 година, а компанија ће моћи да користи генетске податке канадског тима стручњака који ће бити јавно доступни.
„Они имају толико ДНК на располагању, цијеле геноме из различитих организама. Наши налази ће сигурно бити само кап у мору“, рекао је Марчи, који је истакао да не ради за компанију.
Марчи је открио да његов тим тренутно ради на другој студији, која описује шта пронађени ДНК открива о еволуцији вунастог мамута, без више детаља.
„Не могу да вјерујем да смо успели да добијемо такве информације из веверчијег измета“, рекао је он.
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