У Атлантском океану откривен корални гребен величине Ватикана

Аутор:АТВ
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У мрачним дубинама јужног Атлантског океана, код обале Аргентине, научници су открили чудесан, скривени свијет корала. То је огроман дубокоморски гребен, који се простире на подручју величине Ватикана, врви животом упркос потпуном мраку и огромном притиску.
Откриће, које укључује највећи икада откривени гребен хладноводне врсте корала Bathelia candida, пружа нови увид у мистериозне екосистеме океанских дубина, извјештава ScienceAlert .
Новооткривени предио, описан као магична земља чуда, дом је пузећих ракова, витких морских звијезда, неухватљивих риба и радозналих хоботница. Али средиште овог екосистема су огромни гребени ријетко виђеног корала Bathelia candida, који у мраку постају уточиште за безброј других организама.
„Рекао бих да је то једно од најживљих и најбујнијих дубокоморских окружења које сам икада видео“, рекао је биолог дубоког мора Сантијаго Херера са Универзитета Лихај.
„Како дубље идемо, знамо да храна постаје све оскуднија, што значи да је и живот оскуднији. Зато је огромно изненађење када изненада пронађете велике количине животиња заједно, које очигледно интерагују у веома живом и динамичном екосистему.“
Дно свјетских океана остаје углавном неистражено. Сунчева свјетлост продире само до одређене дубине, након чега настаје трајни мрак и хладноћа. Поред тога, огроман притисак који ствара водени стуб чини истраживање изузетно изазовним.
Тек у посљедњих неколико деценија, захваљујући напредној технологији, научници су успјели да завире у ове негостољубиве услове и открију изненађујуће просперитетну биосферу.
Пошто фотосинтеза, која је основа већине копнених ланаца исхране, изостаје у мраку, живот у дубинама се окупља око такозваних оаза. Неки од њих су хидротермални отвори, гдје топлота и хемикалије избијају из вулканских пукотина на морском дну, док су други хладни отвори, где метан и друга једињења цуре из наслага испод морског дна. Живот на таквим мјестима често се ослања на хемосинтезу – процес стварања енергије из хемијских реакција.
Истраживачи из Океанског института Шмит на истраживачком броду Фалкор (такође) тражили су хладне изворе користећи даљински управљану подморницу СуБастијан када су наишли на величанствено корално краљевство. Гребен се простире на око 0,4 квадратна километра, што је отприлике величине Ватикана.
„Нисмо очекивали да ћемо видјети оволику биодиверзитетност у аргентинском дубоком мору и веома смо узбуђени што врви од живота“, каже морска научница Марија Емилија Браво са Универзитета у Буенос Ајресу и Аргентинског националног савјета за научна и техничка истраживања (CONICET).
„Било је невјероватно гледати како се сав овај биодиверзитет, функције екосистема и повезаност развијају заједно. Отворили смо прозор у биодиверзитет наше земље само да бисмо открили да постоји још много прозора које треба отворити.“
За разлику од плитководних корала, који црпе енергију из симбиозе са фотосинтетским алгама, дубокоморски корали се хране директно хватањем органских честица, познатих као „морски снег“, које падају са горњег дијела океана. Ови корални гребени тако постају трећа врста дубокоморских оаза које привлаче и подржавају разноврстан живот.
Експедиција, која је истражила око 900 километара морског дна, забиљежила је и друга важна открића. Први труп кита откривен је у дубоким водама Аргентине, на дубини од 3.890 метара. Остаци, који се углавном састоје од костију, служе као станиште за друге организме и могли би тамо остати деценијама. Трупови китова представљају огроман извор хране и могу годинама да одржавају читаве екосистеме.
Истраживање је такође забиљежило џиновску фантомску медузу (Stygiomedusa gigantea), једну од највећих и најређе виђених медуза на свету. Ова енигматична створења могу нарасти до 10 метара у дужину, а због свог станишта у дубоком мору, забиљежено је мање од 120 виђења.
Фасцинантно, новооткривени корални гребен налазио се недалеко од активног хладног извора, који је био дом сопственог екосистема са великим пољем хемосинтетских шкољки.
Однос између хладних извора и дубокоморских коралних гребена још увијек није добро схваћен, тако да није јасно да ли су ова два станишта повезана. Међу прикупљеним узорцима је 28 врста за које истраживачи сумњају да су нове за науку, што значи да чудесни свет дубоко испод Јужног Атлантика крије још много изненађења.
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