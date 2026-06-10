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Инстаграм уводи велику промјену: Сада можете да "манипулишете" објавама

Аутор:

АТВ
10.06.2026 11:44

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Инстаграм уводи велику промјену: Сада можете да "манипулишете" објавама
Фото: Pexels

Инстаграм је коначно омогућио корисницима да преуреде редослед објава на свом профилу, чиме је један од најтраженијих захтјева заједнице добио званичну подршку у апликацији.

Нова функција омогућава потпуну контролу над изгледом грида, без обзира на вријеме објаве садржаја.

Ажурирање долази након вишегодишњих најава и тестирања, а сада је доступно корисницима широм свијета.

Како функционише нова опција за уређивање грида

Нова опција се активира директно на профилу корисника. Довољно је да се притисне и задржи било која објава, након чега се појављује опција “Реордер грид”.

У том режиму могуће је превлачити објаве и мијењати њихов распоред, како би профил добио жељени визуелни идентитет.

Објаве које су “пиноване” остају на врху профила и у посебном су статусу током уређивања грида, гдје су визуелно означене.

Промјена која мијења начин уређивања профила

До сада су Инстаграм профили били ограничени хронолошким редоследом објава, што је корисницима отежавало креирање визуелно складног фида.

Нова функција омогућава већу контролу над естетиком профила, што је посебно важно за креаторе садржаја, брендове и све који воде јавне профиле.

Очекује се да ће ова промена значајно утицати на начин на који се планира визуелни идентитет на платформи, преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Инстаграм

објава

друштвене мреже

наука

технологија

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