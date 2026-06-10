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Заљубљена Гога Секулић: Млађи од ње 21 годину, има бурну прошлост

Аутор:

АТВ
10.06.2026 11:36

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Заљубљена Гога Секулић: Млађи од ње 21 годину, има бурну прошлост

Пјевачица Гога Секулић наводно ужива у новој љубавној вези са Стефаном Стефановићем (28) из Подгорице.

Како преносе медији, њих двоје су се упознали путем друштвених мрежа, гд‌је је млади Црногорац први ступио у контакт са пјевачицом и убрзо почео да јој упућује комплименте.

Након неколико седмица дописивања, услиједио је и први сусрет уживо, након којег је, према наводима извора блиских пару, започела њихова романса.

Ипак, нови партнер Гоге Секулић привукао је пажњу јавности не само због велике разлике у годинама, већ и због своје прошлости.

Иза себе има и боравак у затвору

Према тврдњама извора блиског пару, Стефан Стефановић је раније имао проблема са законом и одређено вријеме провео иза решетака.

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"Стефан је супер момак, али и опасан. Био је три године у затвору Спуж у Црној Гори због неког кривичног дела, али не знам за шта је тачно био осуђен. Важи стварно за жестоког момка у Црној Гори. Воли моторе, доста тренира, сав је у мишићима, као што сте већ видели. Не знам чиме се заиста бави, али знам да не иде на посао пет пута недељно по осам сати дневно (смијех)", открио је извор.

Гога наводно никад срећнија

Исти извор тврди да је пјевачица веома задовољна новом везом и да се то примјећује у њеном свакодневном животу.

"Било како било, оно што је приметно јесте то да Гога сија откако је започела ову причу с њим. Стално се чују, пружа јој пажњу и ово је први мушкарац након Уроша коме је дала шансу, јер је она заиста посвећена детету и свом послу. Мушкарци је уопште нису занимали, али, ето, изгледа да је Стефан то променио код Гоге. Иначе, разлика у годинама се код њих не примећује јер је Гога младалачког духа, а и изгледа, вечити девојчурак", додао је извор.

Подсјетимо, Гога Секулић је након завршетка претходне везе ријетко говорила о свом приватном животу, па је вијест о новој романси изазвала велико интересовање јавности.

Гранд Нова/Блиц

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Гога Секулић

Пјевачица

Заљубљеност

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