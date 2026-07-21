"Рат" Уефе и Фифе: правила која су се примјењивала на Мундијалу више не важе

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Уефе Александер Чеферин није присуствовао финалу Свјетског првенства између Аргентине и Шпаније у знак протеста против Фифе.
Иако је допутовао у Мексико Сити на утакмицу отварања између једног од домаћина, Мексика, и Јужне Африке, Словенац је одлучио да не отпутује у Њу Џерзи на финале због низа одлука које је донијела Свјетска фудбалска федерација.
Уефа је посебно оштро реаговала након што је нападач Сједињених Америчких Држава Фоларин Балогун избјегао суспензију послије интервенције америчког предсједника Доналда Трампа.
Управо је тај случај био један од кључних разлога због којих је Чеферин одлучио да бојкотује финале.
Уефа је тада осудила одлуку Фифе, оцијенивши је као "преседанску, несхватљиву и неоправдану".
"Када сигурност у примјену правила више не гарантују они који би требало да их штите, угрожени су интегритет игре и кредибилитет такмичења“, навела је Уефа у саопштењу.
Чеферин се, такође, снажно противи и другим промјенама које заговара предсједник Фифе Ђани Инфантино, укључујући увођење забавног програма на полувремену утакмица. Таква пракса неће бити уведена ни у Лигу шампиона ни на Европско првенство.
На финалу Свјетског првенства наступиле су свјетске музичке звијезде попут Мадоне, БТС-а, Шакире и Џастина Бибера, а програм је продужио уобичајену паузу између полувремена са 15 на 27 минута.
Уефа се снажно противи и идеји проширења Свјетског првенства на 64 репрезентације, могућности коју је Инфантино током турнира наговијестио као реалну опцију.
Након што сомалијском судији Омару Артану није био дозвољен улазак у Сједињене Америчке Државе пред почетак турнира, Уефа га је делегирала да суди утакмицу Суперкупа Европе између Пари Сен Жермена и Астон Виле 12. августа.
Високе цијене улазница за Свјетско првенство такође су изазвале незадовољство у Уефе.
Због тога ће Уефа углавном задржати исте цијене карата за Европско првенство 2028. године, па ће навијачи моћи да купе пет улазница за цијену једног паркинг мјеста на стадионима Свјетског првенства у Сједињеним Америчким Државама овог љета.
Би-Би-Си је објавио да је Уефа својим ВАР судијама наложила да у оквиру новог протокола за исправљање погрешног идентитета не разматрају симулирање, за разлику од Фифе, која је то чинила током Свјетског првенства. Управо је примена тог протокола довела до искључења швајцарског нападача Брила Ембола у четвртфиналном поразу од Аргентине.
Такође, играчи који током расправа са противницима покривају уста неће добијати црвене картоне у такмичењима под окриљем Уефе.
То питање постало је посебно актуелно у фебруару, када је крилни фудбалер Бенфике Ђанлука Престијани подигао дрес преко уста док је разговарао са фудбалером Реал Мадрида Винисијусом Жуниором у утакмици Лиге шампиона.
Аргентински репрезентативац је тада био оптужен за расистичко вријеђање и привремено суспендован на једну утакмицу. Међутим, након истраге Уефе утврђено је да је одговоран за хомофобно понашање, због чега је кажњен са шест утакмица суспензије, од којих су три условне.
Промјену правила према којој покривање уста може бити кажњено црвеним картоном иницирао је предсједник Фифе Ђани Инфантино, уз образложење да би таква мера требало да има "одвраћајући ефекат" током Свјетског првенства.
Парагвајац Мигуел Алмирон био је први фудбалер који је искључен по том основу на утакмици групне фазе против Турске, док је потом и дефанзивац Еквадора Пјеро Инкапије добио црвени картон у поразу своје репрезентације од једног од домаћина, Мексика, у осмини финала.
(РТС)
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