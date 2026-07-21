Лакше добити дипломатски пасош БиХ него Роналда за Панини албум

Аутор:АТВ редакција
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Ратују Бисера Турковић и Елмедин Конаковић. Бивша шефица бх дипломатије, оптужује садашњег шефа за подјелу 300 дипломатских пасоша, а Конаковић њу да је мање путовала, а више трошила од њега. Наводи и да се Турковићева, једном приликом, по повратку са Балија упутила на Малдиве.
"Трошкови путовања Бисере Турковић за 53 путовања износили су 452.582 КМ. Трошкови мојих 174 путовања износили су 301.622 КМ. Потрошили смо 150 хиљада КМ мање, а имали смо 121 путовање више", рекао је Елмедин Конаковић, министар спољних послова БиХ.
"Из Министарства вањских послова са згражањем кажу да је Конаковић издао око 300 дипломатских пасоша, док су његови претходници током читавог мандата издавали двадесетак, и то људима од угледа и значаја који су промовирали државу Босну и Херцеговину", рекао је Бисера Турковић, бивша министарка спољних послова БиХ.
Посланик Милан Петковић управо је упутио питање о спорним пасошима МСП-у.
"Мислили смо да не може бити гори министар спољних послова од Бисере Турковић, али ево Дино Конаковић нас је у томе успјешно демантовао и доказао да у Босни може увијек горе. Не знамо више ни коме се додјељују ти пасоши, ни како се додјељују и постоји анегдота да је лакше добити дипломатски пасош БиХ него сличицу Роналда за овај албум Панини", рекао је Милан Петковић, члан Комисије за спољне послове ПС БиХ.
Имена са дипломатским пасошима данима пуне новинске чланке. Новинар Данијал Хаџовић каже да је важно и ко кога критикује.
"Можда се можемо сложити донекле да је Елмедин Конаковић лош министар вањских послова, али она је задња особа која ту може да се оглашава. Ми смо свједоци да је Конаковић подијелио дипломатске пасоше неким анонимним боксерима, власницима кафана у дијаспори, домаћим народним пјевачима и коме све не и то је једно апсолутно недопустиво понашање", рекао је Данијал Хаџовић, новинар
Хаџовић не види велику разлику између понашања Конаковића и Турковићеве.
"У Министарству вањских послова то је наставак политике Бисере Турковић, влада непотизам, кадровирање кадрова везаних, али сумњивих компетенција, влада један организацијски хаос и, заправо, се вањска политика, као и у вријеме њеног мандата, сада своди на неке њене личне потезе", рекао је Данијал Хаџовић, новинар.
О упитним потезима актуелног министра иностраних послова у Парламентарној скупштини БиХ се није расправљало. Према мишљењу Младена Босића, члана Комисије за спољне послове, неће се ни расправљати.
"Комисија није расправљала о томе, очигледно се ради о стварима које су од изборног интереса у Федерацији БиХ, прије свега у бошњачким политичким странкама. Проблем овдје је што не функционишу институције, значи институције које би требале да контролишу ово о чему ви причате. Велики проблем је што никада није био усвојен закон о спољним пословима", рекао је Младен Босић, члан Комисије за спољне послове ПС БиХ.
"Онај ко о томе треба да расправља, посебно и да утврди ту одговорност, јесте Државна ревизија, а након тога и Тужилаштво БиХ", рекао је Милан Петковић, члан Комисије за спољне послове ПС БиХ.
Једна од посљедњих тема за расправу на релацији Турковић – Конаковић је одлазак на Свјетско првенство. Турковић је оптужила, како наводи, Конаковићевог шефа Дениса Бећировића да је на пут у Канаду потрошио 70.000, али није навела чега. Конаковић је, с друге стране, поручио да је Турковић ишла на СП у Катар, на којем репрезентација БиХ није ни учествовала.
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