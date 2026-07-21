Logo

"Увијек смо уз свој народ, немамо проблем да побиједимо на изборима"

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 15:15

Коментари:

0
Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

СНСД је уз свој народ и нема проблем да побиједи на предстојећим изборима без обзира на Кристијана Шмита, ЦИК, опозицију и уједињену бошњачку структуру из Сарајева која атакује на Републику Српске, рекао је портпарола странке Радован Ковачевић.

"СНСД је уз свој народ и тако ће остати", истакао је Ковачевић.

Он је навео да СНСД никада није узео новац који Влада Републике Српске издваја за финансирање кампања политичких странака.

Подсјетио је да су СНСД, као највећа странка у БиХ по броју гласова и посланика у свим тијелима, која учествује на свим нивоима у извршној власти, као и Уједињена Српска, одлуком Шмита изузети од добијања средстава која им припадају и која се уплаћују свим другим политичким странкама.

Наводећи да је у демократији основни предуслов да су сви једнаки, Ковачевић је рекао да је "супер" када се СНСД-у ускрате нека права, а када се неком било шта каже, онда је то напад на демократију.

"Ово је напад на демократију. Ја бих поздравио било шта што би то поправило", рекао је Ковачевић на конференцији за новинаре у Сарајеву, преноси Срна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Радован Ковачевић

Избори 2026

СНСД

Кандидатура

Република Српска

ЦИК БиХ

Кристијан Шмит

Коментари (0)

Више из рубрике

Јовић упозорава на отимање имовине СПЦ у Бугојну: Хитно зауставити прогон Срба у ФБиХ

БиХ

Јовић упозорава на отимање имовине СПЦ у Бугојну: Хитно зауставити прогон Срба у ФБиХ

1 ч

2
Најављена нова поскупљења: Гориво у БиХ поново премашило три КМ

БиХ

Најављена нова поскупљења: Гориво у БиХ поново премашило три КМ

8 ч

2
Ревизија: Мишљење с резервом за девет институција БиХ

БиХ

Ревизија: Мишљење с резервом за девет институција БиХ

18 ч

0
У Сарајеву прижељкују останак ОХР-а, из Српске позивају на јединство на нивоу БиХ

БиХ

Оштре реакције на скандалозне изјаве "Круга 99"

19 ч

1

  • Најновије

15

37

Снимак од кога се диже коса на глави: Претицао преко пуне линије на мосту!

15

36

Снажно невријеме из Хрватске стиже у БиХ, издата су упозорења

15

31

Вртоглаве цифре: Ево колико је Станија зарадила од ријалитија

15

30

Револуција на точковима: Прве гуме без ваздуха већ возе улицама Јапана

15

22

Вјеровали или не: Мачак преносио дрогу у затвор

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима