"Увијек смо уз свој народ, немамо проблем да побиједимо на изборима"

Аутор:АТВ редакција
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СНСД је уз свој народ и нема проблем да побиједи на предстојећим изборима без обзира на Кристијана Шмита, ЦИК, опозицију и уједињену бошњачку структуру из Сарајева која атакује на Републику Српске, рекао је портпарола странке Радован Ковачевић.
"СНСД је уз свој народ и тако ће остати", истакао је Ковачевић.
Он је навео да СНСД никада није узео новац који Влада Републике Српске издваја за финансирање кампања политичких странака.
Подсјетио је да су СНСД, као највећа странка у БиХ по броју гласова и посланика у свим тијелима, која учествује на свим нивоима у извршној власти, као и Уједињена Српска, одлуком Шмита изузети од добијања средстава која им припадају и која се уплаћују свим другим политичким странкама.
Наводећи да је у демократији основни предуслов да су сви једнаки, Ковачевић је рекао да је "супер" када се СНСД-у ускрате нека права, а када се неком било шта каже, онда је то напад на демократију.
"Ово је напад на демократију. Ја бих поздравио било шта што би то поправило", рекао је Ковачевић на конференцији за новинаре у Сарајеву, преноси Срна
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