Оштре реакције на скандалозне изјаве "Круга 99"

Аутор:Бранка Дакић
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Иза маске самопрозваних интелектуалаца врло често крије се политика искључивости и нетрпељивост према свему што је у супротности са њиховим ставовима. Из Круга 99 овај пут отворени презир су исказали према Резолуцији Хрватског сабора о оснивању политичког положаја Хрвата у БиХ. У саопштењу, доступном на сајту те организације, у најмању руку, скандалозне изјаве. Од оних да се залажу за грађанску БиХ до тога да је конститутивност народа у БиХ превазиђени совјетски модел.
"Наш одговор остаје јасан: изградња модерне, демократске и грађанске државе једнакоправних људи, у којој нема мјеста за институционални апартхејд, етничке подјеле и великодржавне аспирације сусједа. Зато позивамо све грађане Босне и Херцеговине да масовним изласком на изборе и давањем гласа оним кандидатима који се бескомпромисно залажу за модерну, грађанску државу, а не за интересе сусједних хегемонија, задају одлучујући ударац политикама подјела", саопштено је из Круга 99.
Декларација Хрватског сабора не доприноси добрим односима БиХ и Хрватске и реакције су очекиване, кажу бошњачки политичари. Ипак, Устав се мора поштовати.
"Не може нико из Устава узимати оно што мисли да је корисно за њега, а занемаривати оно што мисли да је корисно за неке друге. Најбоље би било када бисмо се сви држали Устава и закона у БиХ и ми не бисмо имали никаквих проблема“, каже Рамиз Салкић, самостални посланик у НСРС.
Круг 99 нам ништа не значи – једна је од порука представника хрватског народа у БиХ. Зденко Ћосиић, ипак је био мало конкретнији.
"Друштво љубитеља мртвих идеологија „Круг 99“ упорно ради на урушавању Устава, а посљедично на урушавању државе", каже Зденко Ћосић, делегат Клуба хрватског народа у Дому народа ПС БиХ.
Иако је добро познато да је због прегласавања српског народа, деведесетих година дошло до сукоба у БиХ, из Сарајева упорно заговарају грађанску БиХ у којој би Бошњаци били доминантни. Никада се нису помирили са чињеницом да је Дејтонским мировним споразумом јасно прописано да Срби, Хрвати и Бошњаци имају иста права.
"Покушавају да обезбиједе доминацију бошњачког народа кроз идеје и иницијативе које пласирају квази бошњачки интелектуалци, гдје се залажу за укидање конститутивности народа, односно да БиХ буде бошњачка и исламска држава“, каже Мирослав Вујичић, посланик СНСД-а у ПД ПСБиХ.
"Ми као Република Српска апелујемо и позивамо политичко Сарајево: уразумите се конститутивност народа је јасна и по Уставу“, каже Горан Селак, министар правде Републике Српске.
Заклињу се у суверенитет БиХ, а својим деструктивним дјеловањем вод ека њеном распаду, каже Ненад Стевандић.
"Када они сада позивају на неку мултиетничност из Сарајева, а претходно су истјерали 160.000 Срба из Сарајева и када желе на стереотипима да граде неку анти-српску политику, то значи да нису свјесни да доприносе распаду БиХ“, каже Ненад Стевандић, предсједник НСРС.
Они који се представљају као заштитници демократије, отворено позивају на урушавање уставног принципа који је омогућио окончање рата и успостављање мира у БиХ, могло се, између осталог, чути из Републике Српске.
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