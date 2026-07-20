Добили смо инстант плаћање у банкама, ево шта то значи

Аутор:АТВ редакција
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Централна банка БиХ успоставила је домаћи систем инстант плаћања што ће корисницима омогућити извршавање платних трансакција у року од неколико секунди, без обзира на то да ли је радни дан, викенд или празник.
Систем је од првог дана доступан свим комерцијалним банкама, а у почетној фази прикључиле су се три банке које су извршиле потребна техничка прилагођавања.
Грађани и привредни субјекти моћи ће да извршавају платне трансакције у року од неколико секунди, без обзира на то да ли је радни дан, викенд или празник.
Систем је доступан 24 часа дневно, седам дана у седмици, током цијеле године.
Инстант плаћања доносе бројне користи грађанима, привреди, банкама и цјелокупној економији Босне и Херцеговине. Грађанима омогућавају да им средства буду доступна одмах, док привреди доносе бржи прилив средстава, ефикасније управљање новчаним токовима и бољу ликвидност.
Банкама пружају модерну инфраструктуру за развој нових дигиталних услуга и унапређење корисничког искуства.
Накнада ЦББиХ за обраду трансакције у систему инстант плаћања нижа је од постојеће накнаде за обраду трансакција у жироклиринг систему.
"Успостављањем и пуштањем у функцију домаћег система инстант плаћања, Босна и Херцеговина добија модерну платну инфраструктуру, усклађену са европским стандардима и спремну за будући развој дигиталних финансијских услуга. Централна банка Босне и Херцеговине успоставила је сигуран, поуздан и савремен платни систем. Ово није само технолошко унапређење, већ улагање у ефикаснију економију, конкурентнији финансијски сектор и квалитетније услуге за грађане и привреду Босне и Херцеговине. На овај начин БиХ постаје равноправна са земљама чланицама Европске уније", изјавила је гувернер Централне банке БиХ Јасмина Селимовић.
Домаћи систем инстант плаћања успостављен је по узору на европски систем, који је за земље западног Балкана прилагодила Банка Италије, уз сагласност Европске централне банке.
У наредном периоду ЦББиХ планира даљи развој система увођењем нових функционалности и додатних, такозваних надоградних услуга (overlay services), које ће грађанима и привреди омогућити још једноставније, сигурније и иновативније начине плаћања, попут плаћања посредством QR кода, а у каснијој фази и могућност прекограничних плаћања.
Централна банка Босне и Херцеговине припремила је оперативне, техничке и регулаторне услове за функционисање система, те донијела Правила рада инстант платног система.
Банке које још прилагођавају своје техничке и оперативне услове потребама система инстант плаћања постепено ће му се прикључивати.
Информације о доступности услуге, начину њеног коришћења и времену увођења у појединачним банкама клијентима ће бити доступне директно у њиховим банкама.
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