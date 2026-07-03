За 15-ак дана стиже систем који би чак могао довести и до појефтињења

Из Централне банке Босне и Херцеговине (ЦББИХ) потврђено је да за 15-ак дана долази велика промјена у платном систему, који би можда могао довести и до појефтињења.

Наиме, како је наведено 20. јула почиње примјена инстант-плаћања. То значи да ће пријенос новца са једног рачуна на други за физичке и правне особе бити тренутан, односно извршен у свега неколико секунди.

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Ова велика дигитална иновација омогућиће реализацију трансакција у било које доба дана, па тако и викендима те нерадним данима, на принципу 24/7/365. Из Централне банке истичу како ће се у првој фази примјене ово правило односити искључиво на међубанкарске трансфере унутар земље.

Лимит до 5.000 КМ, плате и пензије за сада по старом

Увођење новог система доноси и одређена правила те ограничења у првој фази спровођења:

Максималан износ трансакције : Највиши појединачни износ новца који ће се моћи послати једном инстант-трансакцијом износи 5.000 КМ. Ипак, банке ће клијентима моћи одредити и ниже лимите, у зависности од својих интерних процедура.

: Највиши појединачни износ новца који ће се моћи послати једном инстант-трансакцијом износи 5.000 КМ. Ипак, банке ће клијентима моћи одредити и ниже лимите, у зависности од својих интерних процедура. Масовне исплате без промјена : Иако услуга креће у јулу, масовне исплате попут плата и пензија у првој ће се фази и даље обрађивати традиционалним путем. Банкарски се систем за масовне исплате не може преусмјерити преко ноћи, али у идућим фазама и те ће уплате на рачуне лијегати у неколико секунди.

: Иако услуга креће у јулу, масовне исплате попут плата и пензија у првој ће се фази и даље обрађивати традиционалним путем. Банкарски се систем за масовне исплате не може преусмјерити преко ноћи, али у идућим фазама и те ће уплате на рачуне лијегати у неколико секунди. Систем инстант-плаћања у БиХ усклађен је са системом Европске централне банке (ЕУ ТИПС), што ће у каснијим фазама осигурати сигуран и ефикасан механизам за прекогранична плаћања и додатне услуге.

Јефтиније за трговце, ниже цијене за купце

Ускоро ће се омогућити и плаћање приликом куповине на продајним мјестима или у интернетским трговинама на темељу Кју Ар кода.

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Овај облик плаћања биће алтернатива картичном плаћању, што ће трговцима донијети знатно ниже накнаде за дигитално плаћање.

Посљедично, смањење трошкова трговаца требало би утицати и на ниже цијене самих артикала за крајње купце.

Постепено укључивање банака

Инстант-плаћање ће од самог почетка моћи користити клијенти оних банака које су успјешно прошле техничка тестирања.

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Будући да се ова иновација уводи први пут, могуће је да ће систем у првим мјесецима рада бити ограничен на одређени број корисника, но врло би брзо требао постати доступан свима.

Остале ће се банке систему прикључивати сукцесивно, како буду завршавале техничке надоградње. Из Централне банке су оцијенили како овим званично започиње нова ера дигиталних плаћања у земљи, и то у контролисаним и сигурним условима, преноси "Кликс".