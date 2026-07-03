За 15-ак дана стиже систем који би чак могао довести и до појефтињења

Аутор:АТВ редакција
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Из Централне банке Босне и Херцеговине (ЦББИХ) потврђено је да за 15-ак дана долази велика промјена у платном систему, који би можда могао довести и до појефтињења.
Наиме, како је наведено 20. јула почиње примјена инстант-плаћања. То значи да ће пријенос новца са једног рачуна на други за физичке и правне особе бити тренутан, односно извршен у свега неколико секунди.
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Ова велика дигитална иновација омогућиће реализацију трансакција у било које доба дана, па тако и викендима те нерадним данима, на принципу 24/7/365. Из Централне банке истичу како ће се у првој фази примјене ово правило односити искључиво на међубанкарске трансфере унутар земље.
Ускоро ће се омогућити и плаћање приликом куповине на продајним мјестима или у интернетским трговинама на темељу Кју Ар кода.
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Овај облик плаћања биће алтернатива картичном плаћању, што ће трговцима донијети знатно ниже накнаде за дигитално плаћање.
Посљедично, смањење трошкова трговаца требало би утицати и на ниже цијене самих артикала за крајње купце.
Инстант-плаћање ће од самог почетка моћи користити клијенти оних банака које су успјешно прошле техничка тестирања.
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Будући да се ова иновација уводи први пут, могуће је да ће систем у првим мјесецима рада бити ограничен на одређени број корисника, но врло би брзо требао постати доступан свима.
Остале ће се банке систему прикључивати сукцесивно, како буду завршавале техничке надоградње. Из Централне банке су оцијенили како овим званично започиње нова ера дигиталних плаћања у земљи, и то у контролисаним и сигурним условима, преноси "Кликс".
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