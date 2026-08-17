Трагедија: Пао хеликоптер, погинуле три особе

Аутор:АТВ редакција
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Три особе, међу којима су пилот и брачни пар, изгубиле су живот када се приватни хеликоптер срушио на грчком острву Сифнос, само неколико секунди након полетања, преноси Катимерини.
Хеликоптер, типа "Бел", срушио се у ретко насељеном подручју близу манастира Панагија Врисис у области Толоса. Несрећа је пријављена ватрогасној служби у 18.17 часова по локалном времену.
На мјесту несреће интервенисала су два ватрогасца са једним возилом, док је спасилачки тим са острва Сирос стигао глисером. Нажалост, сви путници пронађени су без знакова живота, а љекар из локалне здравствене установе потврдио је смрт.
Хеликоптер је био изнајмљен, а пилот је пре само два месеца почео да ради за компанију "Bellavia Aviation Services". Узрок несреће још увек није познат.
(телеграф)
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