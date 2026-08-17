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Хеликоптер Оружаних снага гаси пожар код Бихаћа

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17.08.2026 18:09

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Хеликоптер гаси ватру
Фото: АТВ

Хеликоптер Оружаних снага БиХ упућен је данас послијеподне на гашења пожара на планини Пљешевици код Бихаћа, саопштено је из Министарства одбране у Савјету министара.

Гашење пожара на Пљешевици, у непосредној близи границе БиХ и Хрватске, отежано је због неприступачног и мински сумњивог подручја.

На позив локалних структура власти, Предсједништво БиХ одобрило је употребу хеликоптера Оружаних снага ради гашење пожара из ваздуха.

У саопштењу се подсјећа да је хеликоптер Оружаних снага и данас гасио пожар у рејону Босанског Грахова.

Хеликоптер с посадом и цистерна с горивом из Првог хеликоптерског сквадрона Бригаде ваздушних снага и протуваздушне одбране Оружаних снага упућени су из Бањалуке у ову угрожену општину у раним јутарњим часовима.

Током два сата избачено је шест тона воде.

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Тагови :

пожар

Бихаћ

Хеликоптер

ОС БиХ

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