Хеликоптер Оружаних снага гаси пожар код Бихаћа

Коментари:0
Хеликоптер Оружаних снага БиХ упућен је данас послијеподне на гашења пожара на планини Пљешевици код Бихаћа, саопштено је из Министарства одбране у Савјету министара.
Гашење пожара на Пљешевици, у непосредној близи границе БиХ и Хрватске, отежано је због неприступачног и мински сумњивог подручја.
На позив локалних структура власти, Предсједништво БиХ одобрило је употребу хеликоптера Оружаних снага ради гашење пожара из ваздуха.
У саопштењу се подсјећа да је хеликоптер Оружаних снага и данас гасио пожар у рејону Босанског Грахова.
Хеликоптер с посадом и цистерна с горивом из Првог хеликоптерског сквадрона Бригаде ваздушних снага и протуваздушне одбране Оружаних снага упућени су из Бањалуке у ову угрожену општину у раним јутарњим часовима.
Током два сата избачено је шест тона воде.
Друштво
5 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
6 ч0
Најновије
22
54
22
42
22
42
22
21
22
18
Тренутно на програму