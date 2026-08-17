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Мало друштво великог срца: Дјеца правећи наруквице прикупила новац за „Ведар осмијех"

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 16:52

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наруквице прављење наруквица
Фото: Pexel/ Pixabay

У мору великих и племенитих донација, једна је посебно дирнула чланове Удружења родитеља и пријатеља дјеце са потешкоћама у развоју „Ведар осмијех“ из Билеће.

Како су навели у објави на свом Инстаграм профилу, ријеч је о „малом друштву из парка“, групи дјеце која су данима правила наруквице, а потом их предвече нудила шетачима.

Дјеца нису жељела да се посебно истиче било чије име, већ су сав новац који су заједно прикупили одлучили да поклоне својим другарима из Удружења „Ведар осмијех“.

Њихова жеља била је да помогну како би се што прије завршило уређење просторија и да удружење што прије почне са радом.

Из Удружења поручили су да ова донација није само финансијска помоћ, већ и лекција о доброти, заједништву и томе колико велико срце може стати у мале руке.

„Драги наши мали пријатељи, од срца вам хвала! Хвала вам што сте своје вријеме, труд и дјечију креативност претворили у нешто тако велико и вриједно“, навели су из удружења.

Додали су да ће ову донацију чувати као подсјетник да доброта не зависи од година, већ од величине срца.

„Хвала вам, мало друштво из парка, што сте нам показали како се чини велико дјело“, поручили су из Удружења „Ведар осмијех“.

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Тагови :

Удружење Ведар осмијех

Билећа

Хуманитарна акција

Помоћ

донација

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