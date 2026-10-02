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Мушкарац оптужен за припрему напада на Најџела Фаража

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02.10.2026 20:56

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Мушкарац оптужен за припрему напада на Најџела Фаража
Фото: Tanjug/AP/Thomas Krych

Британска полиција саопштила је да је оптужила мушкарца старог 28 година за припрему терористичких дјела и да му је једна од мета био Најџел Фараџ, лидер странке Реформ Ју-Кеј.

Главни тужилац Крунске тужилачке службе Френк Фергусон изјавио је да је због учешћа у припремању терористичког дјела оптужен Џошуа Кери.

Он је додао да је тужилаштво блиско сарађивало са полицијом у сакупљању доказа и да ће сарадња бити настављена док истрага буде напредовала, преноси Срна.

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Тагови :

Најџел Фараж

Напад

Нападач

хапшење

осумњичени

Велика Британија

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