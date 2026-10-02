Леви: Израел спреман да пренесе сва знања Српској, Додик има визију

Навео је да Израел са Српском има невјероватну сарадњу и активности.

Подсјетио је да је у Бањалуци представљен план развоја бањалучког аеродрома који би већ у првој фази, требало да буде пројектован за око два и по милиона путника годишње.

- Врло је важно представити идеје. Прије свега, да представимо пројекат, идејно рјешење и концепт новог аеродрома. Окупили смо најбоље израелске пројектанте који већ имају велико искуство у пројектовању аеродрома. Припремили смо ову презентацију и представили наш приједлог и то је један од разлога мог доласка - навео је Леви за РТРС.

Истиче да је други разлог његовог доласка данашња специјалних снага којој је присуствовао.

- Позвао сам команданта и групу од 15 до 20 старјешина да дођу у Израел и присуствују вјежби заједно са нашим специјалним снагама. Тако ћемо моћи да размијенимо знања и искуства и да обезбиједимо. Да обје стране имају користи од те посјете - јасан је Леви.

Леви је напоменуо да Израел има велико искуство у различитим областима.

- Када је ријеч о аеродрому, његовим пројектовањем и изградњом бавиће се највећа компанија у Израелу. Друга важна ствар је безбједност и испуњавање свих безбједносних стандарда на аеродрому, јер су аеродроми у том погледу изузетно осјетљиви. Видјели смо недавно шта се догодило на лету из Абу Дабија за Израел, када је један од пилота одлучио да обори авион, било из освете или као терористички чин. Такве ствари морамо да спријечимо - навео је Леви.

Нагласио је да је аеродром својеврсна капија према свијету.

- Туристи желе да долазе, да посјећују мјеста до којих се лако стиже. Не можете очекивати да слијећу у другој земљи, а онда путују и возе се још 150 километара до Републике Српске. Дакле, вјерујемо да ће аеродром довести више људи и више туриста, ојачати привреду и донијети веће приходе и друге користи и, како ми кажемо, ставити Републику Српску на мапу свијета. А ми желимо да будете на тој мапи - рекао је Леви.

Коментарисао је план да аеродром у Бањалуци достигне број од 2,5 милиона путника годишње.

- Могу да кажем само једно. Ако немате визију, ако немате жељу да своју земљу доведете на тај ниво, онда то не можете ни постићи. Када смо ми изградили наш тадашњи мали аеродром, били смо срећни што имамо милион путника. Данас их имамо више од 20 милиона. Знате, када смо дошли у Израел, било нас је шест стотина хиљада и били смо окружени бројним непријатељски настројеним земљама, које су, чим смо стекли независност, хтјеле да нас прогутају. И нико није вјеровао да тако нешто може да се догоди послије Холокауста - рекао је Леви.

Истиче да је то показало да морате бити снажни и да морате имати визију.

- Када сам упознао предсједника Милорада Додика, видио сам пред собом снажног човјека са огромном мотивацијом и одлучношћу да ову земљу подигне на један виши ниво. И, на жалост, вјерујем да у свијету влада закон џунгле. Јаки ће опстати, а слаби ће бити уништени. И то је чињеница. Погледајте Сингапур. То је било веома мало острво, окружено огромним земљама, попут Индонезије и Малезије. Израел им је пружао подршку и до данас имамо изузетно добре односе. Пренијели смо им своје знање и технологију. Данас је Сингапур веома снажна држава коју и много веће земље у његовом окружењу схватају веома озбиљно. Исто смо доказали и ми - навео је Леви.

Леви је нагласио је да се до мира може доћи само ако сте снажни.

- Ако не будемо снажни, бићемо уништени. Зато морамо учинити све што је потребно, без обзира на то да ли нас напада земља од 92 милиона становника, попут Ирана, нека друга земља или нека терористичка група. Јер то је наша земља и ми је волимо.

Код вас сам био много пута и када сам упознао предсједника Додика, видио сам у његовим очима ту снагу, љубав према својој земљи и жељу да је подигне на један виши ниво. Надам се да ћемо у томе успјети и ми смо спремни да помогнемо да се то оствари. Изузетно цијенимо предсједника Додика због његове љубави према Израелу, као и људе у Републици Српској због њиховог односа и љубави према Израелу - изјавио је Леви.

Каже да се нада да је Израел у Републици Српској добио још једну земљу са којом може да дијели технологију.

- И да сарађујемо и заједно градимо снажне односе - рекао је Леви.

Подсјетио је да Израел није увијек био високо развијена земља, али да данас јесте.

- Много тога зависи од визије предсједника Додика и од тога шта желите да постигнете. Ми смо спремни да пренесемо сва знања и све што може да користи овој земљи и да помогнемо да буде довољно снажна да спријечи било какав терористички чин, напад или неки нови рат који вам на овим просторима сигурно није потребан - јасан је Леви.

Каже да види велики простор за сарадњу у области медицине, која је у Израелу веома напредна.

- Јер су, нажалост, због свих ратова кроз које смо прошли, наши љекари стекли огромно практично искуство и то у најкритичнијим ситуацијама. Спремни смо да са вама подијелимо сва достигнућа савремене медицине којима располажемо. Али није ријеч само о војној технологији и дроновима. Дронови се могу производити и користити у цивилне сврхе, рецимо у пољопривреди. Видио сам вашу земљу, имате предивну земљу, доста обрадивог земљишта. С обзиром на климу коју имате, мислим да свакако можемо да сарађујемо са вашим пољопривредницима и помогнемо им да унаприједе производњу, да добијају квалитетније воће и поврће и да њиме не снабдијевају само домаће тржиште, већ да га извозе и у Европу и друге земље - изјавио је Леви.