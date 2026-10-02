Застрашујући призор: Јато китова потопило јахту

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Четворо једриличара спасено је у јужном Пацифику након што им је уљешура ударцем потопила 16-метарску јахту.
Посада је провела сате у сплаву за спасавање прије него што их је пронашао контејнерски брод.
Џема и Џереми Купер, Тери Хетерингтон и Мартин Жафре пловили су на јахти "Таи Там" на удаљеном дијелу океана, 250 наутичких миља од острвца Норфолк, када их је изненадио снажан ударац који је брод одбацио у страну, преноси Тхе Телеграпх.
Џема Купер, Аустралијанка, испричала је да ју је јачина ударца збацила с кормила. Када је погледала у море, угледала је групу уљешура.
"Погледали смо с лијеве стране и видјели групу од шест до осам китова. Тада нам је постало јасно шта се догодило", рекла је.
Навела је и да су животиње биле дугачке као и сам брод.
ALERT: Sperm whale pod smashed into the side of a yacht and forced the sailors to abandon ship.— E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) October 1, 2026
The crew of a 52-foot Tai Tam was sailing in the Pacific Ocean when a rarely seen pod of sperm whales thrashed through its side.
The hit tore a massive hole in the boat's side, and… pic.twitter.com/UO6iQG3l0x
Џереми Купер је у тренутку ударца спавао у потпалубљу, али га је ударац пробудио.
"Одмах је било јасно да је ситуација критична", изјавио је.
"Сва опрема за управљање на десној страни била је уништена, а у брод је продирала велика количина воде."
Пола сата касније, око 13 часова по новозеландском времену, посада је активирала сигнал за помоћ. Док су чекали спасиоце, покушавали су да избацују воду из јахте.
"Упутили смо позив у помоћ (маyдаy)", додао је Тери Хетерингтон из Новог Зеланда.
Док је авион новозеландских ваздушних снага П-8А Посеидон трагао за њима, стање на јахти се погоршавало.
Мартин Жафре, столар из Француске, утврдио је да је кит пробио труп на неколико мјеста и да је стаклопластика напукла. Кормило је такође било уништено, па је управљање бродом постало немогуће.
Жафре је покушао да заустави продор воде полиуретанском пјеном и другим материјалима.
Заронио је како би прегледао труп, док су остали ручно избацивали воду да мотор не би био поплављен. Око поноћи су напустили јахту и под пуним мјесецом спустили сплав за спасавање у мирно море.
Пререзали су уже које их је повезивало с бродом из страха да их не повуче за собом док тоне, преноси Индекс.
"Сједили смо у сплаву и гледали како брод тоне стотињак метара од нас. Није то био нимало пријатан тренутак", рекао је Купер за Најн Њуз.
Након 18 сати неизвјесности, спасио их је 143-метарски контејнерски брод МВ Софрана Сурвилле, који је до њих стигао сљедећег јутра у шест часова. Чланови посаде попели су се љествама на брод, попили кафу и разговарали с капетаном, испричао је Купер.
Снимак новозеландске војске забиљежио је тренутке спасавања, од махања с јахте док је још плутала до њеног потонућа, када је прамац нестао под површином. Упркос свему, Купер је закључио позитивним тоном:
"Било је то предивно искуство с ужасним крајем, али срећом, нико није страдао."
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
15 ч0
Свијет
15 ч0
Свијет
15 ч0
Свијет
16 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму