Седам игала и двије дозе: Детаљи неуспјелог погубљења Кристе Пајк, реаговао и Трамп

Аутор:АТВ редакција
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Криста Пајк (50), осуђена на смрт у америчкој савезној држави Тенеси, и даље је у критичном стању након што је преживјела двије дозе смртоносне инјекције током неуспјелог покушаја погубљења.
Пајк је сада у болници, гдје јој се пружа интензивна медицинска помоћ, док њени адвокати наводе да још немају јасну прогнозу њеног здравственог стања.
Случај је изазвао велику пажњу у САД, а огласио се и амерички предсједник Доналд Трамп, који је изразио чуђење због тога што погубљење није успјело.
„Како се то догодило? Не би требало да буде толико тешко“, рекао је Трамп новинарима.
На питање да ли савезна влада има било какву улогу у одлуци да ли ће држава Тенеси поново покушати да изврши смртну казну, Трамп је одговорио:
„Мораћете о томе да разговарате са Тенесијем. На њима је да одлуче да ли ће наставити.“
Адвокати Кристе Пајк (50) затражили су од гувернера Тенесија Била Лија да преиначи смртну казну изречену против ње, оцијенивши да је њено неуспјешно погубљење смртоносном инјекцијом било "окрутно", "мучно" и "предвидљиво".
"Криста је поднијела већу казну од било које друге особе у историји америчке смртне казне. Гувернер мора сада да преиначи Кристину казну", рекао је њен адвокат Ренди Спајви, преноси Тањуг.
Адвокати су указали да држава нема обавезу да затражи нови датум погубљења и да је електрична столица и даље једна од опција коју држава може да користи.
Подсјетимо, Пајк је у сриједу преживјела након што су јој убризгане двије дозе пентобарбитала, а свједоци су навели да је и након тога дисала, причала, стењала и гласно хркала, преноси СНН.
Пајк, која је са 18 година осуђена на смрт због убиства 19-годишње Колин Слемер 1995. године, требало је да буде погубљена у сриједу ујутру, али су жалбе у посљедњем тренутку одложиле извршење за касније тог дана.
Она је постала прва жена која је требало да буде погубљена у Тенесију у посљедњих 200 година, али је након примјене смртоносне инјекције остала жива.
Новинарка Тори Геснер из ВКРН-а, која је била међу медијским свједоцима, навела је да су свједоци уведени у просторију у 18.41 час по локалном времену, док су ролетне према соби за погубљење отворене у 19.26 часова, када је Пајк дала посљедњу изјаву.
У 19.34 часа рекла је да осјећа као да ће јој рука пући.
Током наредних минута, према свједочењу Геснер, дјеловало је да прича, дише, стење и хрче.
Ролетне су спуштене у 19.46, а поново отворене у 19.49 сати, када је Пајк хркала отворених уста.
Поново су спуштене у 20.05 час и остале су затворене до 20.53, када су свједоци изведени из просторије.
"Ништа од тога није било нормално", рекла је Кетрин Свини, новинарка ВПЛН-а, наводећи да је присуствовала погубљењима током претходне и ове године, али да није видјела ништа слично.
Адвокат Ренди Спајви рекао је да је тиму за погубљење требало око сат времена да успостави интравенозну линију и да је употребљено најмање седам игала у лијевој руци осуђенице на смрт.
Према његовим ријечима, једна игла је изгледала савијено када је извучена из њене руке.
Спајви је рекао да је Пајк била мирна и да је сарађивала, као и да је покушавала да помогне особљу тако што им је говорила гдје би могли да пронађу вену.
"Молим вас, покушајте на мом рамену више. Молим вас, покушајте овдје. Молим вас, покушајте овдје. Мислим да ће бити у реду", пренио је Спајви њене ријечи, пишу Независне
Пајк је, према наводима њених адвоката, претрпјела озбиљне проблеме током покушаја погубљења, а њен правни тим је раније упозоравао државу да би због стања крви и претходних тешкоћа са проналажењем вена могла да доживи мучну смрт.
Њени адвокати навели су и да Пајк у претходним судским поднесцима није покушавала да заустави или одложи погубљење, већ је тражила да оно буде спроведено "хумано, што брже и што безболније могуће".
"Није био у питању страх од умирања, већ страх од продужене, болне, трауматске смрти", рекао је адвокат Стив Ферел и додао да се то и догодило, само није било смртног исхода.
Пајк је од четвртка у критичном стању и прима медицинску његу која јој спасава живот, саопштио је њен правни тим.
Адвокати су навели да немају информације о њеној прогнози нити довољно података о њеном здравственом стању.
Према Спајвијевим ријечима, након што је постало јасно да погубљење није успјело, духовна савјетница осуђенице два пута је изведена из собе, док је завјеса према просторији за посматрање била спуштена.
Спајви је рекао да протокол предвиђа петоминутни период током којег се провјеравају витални знаци, али да адвокати не знају шта се догађало у соби између око 20.25 и 20.50, када им је речено да је возило Хитне помоћи на путу.
Адвокати су критиковали и начин на који су током погубљења могли да комуницирају са званичницима.
Спајви је рекао да му је требало око седам минута и пролазак кроз шест закључаних врата да дође до телефона са којег је могао да обавијести правни тим Пајкове о ситуацији.
Ферел је рекао да су након тога контактирали канцеларију гувернера, која није одговорила, а затим и Врховни суд Тенесија путем хитног броја који је, према његовим ријечима, преусмјеравао позиве на говорну пошту.
Министарство за корекције Тенесија саопштило је да је током погубљења поступало у складу са државним протоколом и да је смртоносна хемикалија била провјерена.
Протокол предвиђа смртоносну инјекцију пентобарбиталом и припрему примарне дозе од 100 милилитара раствора, као и резервног сета "ако затвореник није преминуо".
Међутим, у документу нема процедуре која одређује шта треба да се учини ако ни други сет не доведе до смрти.
Гувернер Бил Ли наредио је да се откаже посљедње погубљење у Тенесију ове године и најавио независну ревизију како би се утврдило шта се догодило у њеном случају.
Његова канцеларија је саопштила да је 2022. године већ обуставио погубљења након што је утврђено да није поштована одговарајућа процедура за тестирање смртоносних дрога.
Према наводима професора Остина Саратуа, стручњака за смртну казну, изузетно је ријетко да погубљење потпуно не успије.
Он је навео да постоји ограничен преседан за ситуације у којима је осуђеник преживио неуспјешно погубљење, али је оцијенио да се поменути случај разликује, јер је Пајк преживјела смртоносну инјекцију након што је лијек доспео до њеног система.
Криста Пајк 1996. године осуђена је на смрт због убиства 19-годишње Колин Слемер 1995. године у Ноксвилу у Тенесију. Према наводима тужилаштва, Пајк и њен тадашњи дечко намамили су дјевојку у шуму, гдје су је тукли и мучили прије него што су је убили. Пајк је у вријеме злочина имала 18 година.
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