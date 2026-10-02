Санчез почео консултације о пријевременим изборима

Аутор:АТВ редакција
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Шпански премијер Педро Санчез започео је консултације о томе да ли да распише ванредне изборе након што је доњи дом парламента одбацио Владине иницијативе за рјешавање стамбене кризе, јавила је новинска агенција ЕФЕ.
Санчез намјерава да разговара о тренутној ситуацији са члановима Владе и руководством владајуће Социјалистичке радничке партије, а још није одређен рок за доношење одлуке.
Масовни протести поводом стамбене кризе почели су у Мадриду прошле седмице након што је жена стара 87 година избачена из изнајмљеног стана у којем је живјела дуже од 70 година.
Влада је, као одговор, усвојила два декрета са мјерама за заштиту станара, али их је парламент одбио, преноси Срна.
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