Logo

Санчез почео консултације о пријевременим изборима

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.10.2026 21:21

Коментари:

0
Шпански премијер Педро Санчез стиже на самит ЕУ у Бриселу, у четвртак, 18. јуна 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Omar Havana

Шпански премијер Педро Санчез започео је консултације о томе да ли да распише ванредне изборе након што је доњи дом парламента одбацио Владине иницијативе за рјешавање стамбене кризе, јавила је новинска агенција ЕФЕ.

Санчез намјерава да разговара о тренутној ситуацији са члановима Владе и руководством владајуће Социјалистичке радничке партије, а још није одређен рок за доношење одлуке.

Масовни протести поводом стамбене кризе почели су у Мадриду прошле седмице након што је жена стара 87 година избачена из изнајмљеног стана у којем је живјела дуже од 70 година.

Влада је, као одговор, усвојила два декрета са мјерама за заштиту станара, али их је парламент одбио, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пријевремени избори

Шпанија

Мадрид

Педро Санчез

Коментари (0)

Више из рубрике

На фотографији коју је објавило Министарство националне одбране Тајвана, борбени авион F-16V Block 70, један од два испоручена Тајвану у оквиру набавке 66 авиона из САД, стиже у ваздухопловну базу Џи-Ханг у Тајтунгу на југоистоку Тајвана, у петак, 2. октобра 2026. године.

Свијет

Тајван добио авионе "Ф-16" послије 25 година

14 ч

0
Мушкарац оптужен за припрему напада на Најџела Фаража

Свијет

Мушкарац оптужен за припрему напада на Најџела Фаража

14 ч

0
Четворо једриличара спасено је у јужном Пацифику након што им је уљешура ударцем потопила 16-метарску јахту.

Свијет

Застрашујући призор: Јато китова потопило јахту

14 ч

0
Ова фотографија, коју је обезбjедило Одjељење за извршење кривичних санкција Тенесија, приказује Кристу Пајк 12. јануара 2023. године.

Свијет

Седам игала и двије дозе: Детаљи неуспјелог погубљења Кристе Пајк, реаговао и Трамп

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

06

Бањалука се враћа у мезозоик

11

03

ФЗО Републике Српске: Од наредне године 75 нових здравствених услуга

10

42

Претучен Зоран Марјановић

10

32

Хаос на улицама Француске не престаје: Ђаци пале и руше, пријетња уздрмала Париз!

10

26

Удес у Карановцу, ауто завршило у каналу! Саобраћај успорен

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима