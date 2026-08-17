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Погледајте како падавине иду према Бањалуци: Стижу раније?

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 14:40

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Кретање невремена по метео радару
Фото: Screenshot

Метеоролози у Републици Српској за вечерње сате најавили су промјену времена и долазак падавина у поједине дијелове, али метео радар показује нешто другачије податке.

Наиме, према подацима метео радара, киша би у Бањалуку могла да стигне већ између 16 и 17 сати.

Такође, како се може видјети, невријеме се неће дуго задржати и трајаће свега пар неколико сати.

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Како се облаци крећу можете пратити уживо на ОВОМ ЛИНКУ.

Шта кажу метеоролози?

Ипак, званичне прогнозе метеоролога наводе да освјежење стиже тек у вечерњим сатима.

Из Федералног хидрометеоролошког завода саопштили су да ће фронтални поремећај захватити читав простор БиХ.

Ипак, највише падавина прогнозира се у сјеверним подручјима.

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"Јутарња температура у Босни углавном између 13 и 19, у Херцеговини до 21 степен. Највиша дневна температура од 23 до 29, на југу земље до 33 степена", прогноза је ФХМЗ.

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Тагови :

Киша

невријеме

Метео радар

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