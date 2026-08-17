Погледајте како падавине иду према Бањалуци: Стижу раније?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Метеоролози у Републици Српској за вечерње сате најавили су промјену времена и долазак падавина у поједине дијелове, али метео радар показује нешто другачије податке.
Наиме, према подацима метео радара, киша би у Бањалуку могла да стигне већ између 16 и 17 сати.
Такође, како се може видјети, невријеме се неће дуго задржати и трајаће свега пар неколико сати.
Свијет
Ескорт дама убила моћног руског команданта
Како се облаци крећу можете пратити уживо на ОВОМ ЛИНКУ.
Ипак, званичне прогнозе метеоролога наводе да освјежење стиже тек у вечерњим сатима.
Из Федералног хидрометеоролошког завода саопштили су да ће фронтални поремећај захватити читав простор БиХ.
Ипак, највише падавина прогнозира се у сјеверним подручјима.
БиХ
"Бошњачки политичари имају фобију од Додика јер нису успјели у својим наумима"
"Јутарња температура у Босни углавном између 13 и 19, у Херцеговини до 21 степен. Највиша дневна температура од 23 до 29, на југу земље до 33 степена", прогноза је ФХМЗ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
15
37
15
33
15
31
15
25
15
21
Тренутно на програму