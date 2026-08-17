Logo

Из ријеке Уне уклоњена бомба

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 13:44

Коментари:

0
Ријека Уна
Фото: Screenshot/Youtube

Припадници Цивилне заштите Нови Град данас су у сарадњи са Републичком управом цивилне заштите уклонили бомбу из ријеке Уне у градском подручју.

У Цивилној заштити Срни је речено да је интервенција услиједила након дојаве грађана.

Драгана Антешевић

Регион

Огласило се Тужилаштво о обдукцији тијела страдале Драгане Антешевић

Ово је била десета акција уклањања неексплодираних минско-експлозивних средстава од почетка године.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ријека Уна

Бомба

Нови Град

Коментари (0)

Више из рубрике

Гранични прелаз Градина, излаз из Републике Српске, 18.08.2026.

Друштво

Колоне возила на прелазима са Хрватском и Црном Гором

2 ч

0
Ово је цифра која вам треба за добровољну уплату стажа: Ево ко не може себи уплаћивати

Друштво

Ово је цифра која вам треба за добровољну уплату стажа: Ево ко не може себи уплаћивати

2 ч

0
Доктор је највиши академски степен. Добија се преко независних истраживања и не захтијева структурисан ток рада било које врсте.

Друштво

Дупло више дана боловања за његу д‌јетета: ФЗО објавио нови водич

2 ч

0
Министарство унутрашњих послова полиција

Друштво

МУП Српске покреће велику акцију

3 ч

0

  • Најновије

15

37

Смјене директора Н1, Нове, Данас

15

33

Трамп: Жестоко ћемо бомбардовати Оман ако нам буде стајао на путу

15

31

Американаца (30) ударио гром док се пењао на Етну

15

25

Породица страхује да је генерал Младић поново имао мождани удар

15

21

Откривен узрок смрти Кличкове бивше: Ево шта су затекле хитне службе

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима