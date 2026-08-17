Из ријеке Уне уклоњена бомба

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Цивилне заштите Нови Град данас су у сарадњи са Републичком управом цивилне заштите уклонили бомбу из ријеке Уне у градском подручју.
У Цивилној заштити Срни је речено да је интервенција услиједила након дојаве грађана.
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Огласило се Тужилаштво о обдукцији тијела страдале Драгане Антешевић
Ово је била десета акција уклањања неексплодираних минско-експлозивних средстава од почетка године.
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