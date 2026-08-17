Огласило се Тужилаштво о обдукцији тијела страдале Драгане Антешевић

Државно тужилаштво Републике Хрватске саопштило је да су и даље у току радње везане за ДНК анализу и идентификацију тијела пронађеног након великог пожара на подручју Станића код Омиша.

Из Тужилаштва су за портал "Радиосарајево.ба" навели да се завршетак предметних радњи очекује ускоро, након чега ће о резултатима обавијестити јавност.

Хроника Затворићу очи: Опроштајна порука за Драгану Антешевић кида душу

"Предметне радње још увијек су у току, али се очекује њихово скоро довршење, након чега ће ово државно тужилаштво о предметном извијестити јавност", навели су у одговору из Тужилаштва за поменути портал.

Раније наложена обдукција и ДНК анализа

Тужилаштво је раније саопштило да је након проналаска тијела на подручју Станића наложена обдукција и ДНК анализа како би се утврдили узрок смрти и идентитет страдале особе.

Дежурни замјеник жупанијског државног тужиоца провела је увиђај на мјесту проналаска мртве особе у Малој Луци на подручју Станића, као и на мјесту настанка пожара у Локви Рогозници.

Током увиђаја узети су и материјални узорци, а наложено је и изузимање снимака надзорних камера са подручја захваћеног пожаром, снимање опожареног подручја те фотографисање уништених објеката и возила.