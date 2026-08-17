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Грађани Омиша поново у страху: Након стравичног пожара пријети нова опасност

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Аутор:

АТВ редакција
17.08.2026 10:03

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Грађани Омиша поново у страху: Након стравичног пожара пријети нова опасност
Фото: Tanjug / FOTO HINA / MIROSLAV LELAS

Након великог пожара који је захватио подручје Омиша и иза себе оставио значајну материјалну штету, становницима чији су објекти оштећени сада пријети нова опасност.

Према временским прогнозама, очекују се падавине које би могле продријети у већ оштећене куће и друге објекте те проузроковати додатну материјалну штету.

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Град осигурава заштитни материјал

Како би се спријечило продирање кише у оштећене објекте, градске службе покренуле су активности на осигуравању привремене заштите. Град Омиш обавијестио је грађане којима је потребна помоћ да се што прије пријаве за заштитни материјал.

ПВЦ фолије намијењене привременој заштити оштећених кровова биће доступне током наредног дана. Грађани којима су потребне фолије требају послати пријаву на службену е-маил адресу Града Омиша.

У пријави је потребно навести личне и контакт податке како би надлежне службе могле евидентирати потребе становника и организовати дистрибуцију заштитног материјала.

О тачној локацији и начину преузимања заштитних фолија, као и о наредним корацима у санацији штете, грађани ће бити накнадно обавијештени.

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Из Града Омиша позвали су становнике да редовно прате службене објаве како би правовремено добили информације о помоћи и мјерама које ће бити подузете након пожара.

(РадиоСарајево)

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Тагови :

Омиш

Омиш пожар

пожар

падавине

Хрватска

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