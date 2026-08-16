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Србин заустављен у Црној Гори: Одмах је морао да плати преко 1.000 евра

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Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 20:34

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Полиција знак Стоп, такозвано полицијско лизало
Фото: АТВ

Полиција је у Котору ухапсила пет, а на Жабљаку двије особе због вожње под дејством алкохола и наркотика, али и одбијања тестирања.

Изречене су и новчане казне вриједности око 6.000 еура.

Которска полиција због кокаина је ухапсила Н.В. из Будве, који је кажњен са 1.425 евра. А.Д. из Никшића одбио је тест на дроге и кажњен је такође са 1.425 евра.

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Држављанин Србије И.Л. је такође одбио тест на дроге због чега је кажњен са 1.025 евра, док је Љ.Б. из Котора кажњен са 400 евра због управљања возилом са преко један промил алкохола у крви. Которска полиција ухапсила је и В.Л. из Бијелог Поља који је возио са 1,49 промила алкохола у крви.

На Жабљаку је ухапшен П.Б.(21) из Подгорице, за којег је из полиције наведено да је вишеструки повратник у вршењу прекршаја. Он је, како се наводи, управљао возилом под дејством марихуане због чега је кажњен са 1.000 евра.

Н.К.(24) са Жабљака је кажњен са 500 евра због вожње са више од један промил алкохола у крви.

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Тагови :

вожња

Казна

Црна Гора

Дрога

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