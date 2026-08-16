Конобар отворено открио колико заради од бакшиша

Аутор:АТВ редакција
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С почетком туристичке сезоне на Јадран сваке године стиже велик број сезонских радника из различитих дијелова Хрватске, али и сусједних земаља.
Многи неколико мјесеци рада на обали користе како би зарадили за студије, станарину или друге трошкове, док неки покушавају уштедјети довољно новца за остатак године. Управо зато сезонски послови и даље привлаче велик број младих.
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Конобари су притом у нешто другачијој ситуацији од дијела других сезонских радника јер уз редовну плату могу додатно зарадити на бакшишу. Иако гости често остављају тек неколико евра, када се сви ти износи саберу на крају мјесеца, зарада може бити поприлична.
Двојица младих Загрепчана открила су да само на бакшишу током сезоне успију зарадити око хиљаду евра мјесечно, а бакшиш се данас све чешће оставља и приликом плаћања картицом.
Прошле године издато је чак 12,9 милиона рачуна на којима су евидентирани бакшиши. Њихов укупни износ достигао је 52,6 милиона евра, што значи да је просјечан бакшиш износио 4,05 евра по рачуну. Највише новца на овај начин очекивано се оставља током туристичке сезоне.
Посебно се издвајају јул и август. У јулу је на фискалним рачунима забиљежено 10,8 милиона евра бакшиша, док је у августу тај износ био нешто мањи од 11,2 милиона евра. Само током та два мјесеца остављено је чак 42 одсто укупног годишњег износа бакшиша.
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Колико од бакшиша могу зарадити сами конобари, "Н1" је провјерио с двојицом младих Загрепчана који ово љето раде на Јадрану. Матија ради у једном кафићу у Ровињу док његов суграђанин Јан сезону проводи радећи у кафићу на Крку. Обојица кажу да им бакшиш представља значајан додатак на редовну плату.
Матија је и прошле године радио на истом мјесту у Ровињу, а каже да су гости ове сезоне нешто мање дарежљиви. Ипак, када се саберу сви бакшиши које добије током мјесеца, ријеч је о износу који није занемарив. У њиховом кафићу постоји договор према којем радници прикупљене напојнице на крају смјене међусобно подијеле.
“У принципу, зарадим на бакшишу око 1.000 евра мјесечно. Све бакшише које добијемо на крају смјене дијелимо на једнаке износе, у зависности од тога колико нас ради у смјени. Обично нас је четворо", открио је.
Додао је да је његов највећи појединачни бакшиш износио 13 евра, док је његов рекорд у једном дану био знатно већи када се саберу готовина и картице.
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"Највише одједном добио сам 13 евра, а у дану 54 евра с картица и готовином”, рекао је за "Н1".
Слично искуство има и Јан који ово љето ради на Крку. У његовом кафићу такође постоји договор да се сви бакшиши које радници добију током смјене ставе заједно, а затим подијеле међу запосленицима.
"Добије се како који дан, то зависи од броја гостију. Није увијек исто, али на крају мјесеца буде око хиљаду евра”, каже он.
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Јан већ има искуства са сезонским радом на Јадрану, али прошлог љета радио је за шанком па тада није добијао бакшиш директно од гостију.
Обојица су открили постоје ли туристи који се посебно истичу када је ријеч о остављању бакшиша. Према њиховим искуствима, разлике постоје, а Матија каже да су међу најдарежљивијима Нијемци и Аустријанци. Домаћи гости, каже, нешто рјеђе остављају бакшиш.
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