Влада обезбиједила 800 хиљада КМ за реконструкцију спортске дворане у Берковићима

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске издвојила је 800 хиљада марака за реконструкцију спортске дворане у Берковићима, а начелник општине Бојан Самарџић захвалио је премијеру Сави Минићу на одобреним средствима.
"Прије свега желим да се захвалим предсједнику Владе господину Минићу на посјети Берковићима и одмах да се захвалим, премијеру на одобрењу средстава на посљедњој сједници Владе Републике Српске у износу од 800.000 за реконструкцију спортске дворане. Баш сам премијеру рекао да у неких протеклих 14 година из Програма јавних инвестиција општина Берковићи је добила три пројекта у вриједности негдје око 430.000 марака. Дакле, кад говорим о пројектима, мислим на пројекте за које је била носилац општина Берковићи. Наравно, било је и неких других пројеката. Ево данас имамо практично дупло више само за један пројекат и за једну годину", рекао је он и додао:
"Тај новац је значајан јер без подршке Владе Републике Српске овај објекат не бисмо реконструисали. Дакле, ради се о пројекту који није могуће фазно радити. Морам рећи да је ово једини спортски објекат, односно спортска сала, затворени спортски објекат у општини Берковићи коју користе за извођење наставе физичког васпитања ученици Основне школе 'Његош' Берковићи, али и наши спортски колективи, прије свега џудо клуб, футсал клуб, кошаркашки клуб и тако даље. С обзиром да је постојећа сала практично полубалон сала, без ријешеног система гријања и хлађења, а њега није могуће ни ријешити прије изградње чврстог објекта, неадекватни су услови били. Дакле, љети превруће, ево као што видите, зими студено".
Самарџић је рекао да је са Минићем разговарано и о другим пројектима.
"Дакле, немамо шта рећи, дакле имамо 800.000 марака. С премијером смо разговарали и о неким другим приоритетним пројектима, ево надамо се да ћемо, дакле, у кратком времену имати још позитивних вијести за Берковиће. Оно што морам да кажем да је и Фонд солидарности одобрио 150.000 марака у сврху санације штете која је настала на пољопривредним културама, односно штете коју су имали наши пољопривредни произвођачи. То је 43% процијењене штете, дакле значајан износ. Никад не можете очекивати да вам било ко, па ни Влада Републике Српске, надокнади комплетну штету. Наравно, ту ће једним дијелом учествовати и општина Берковићи и дакле, радосне вијести за наше пољопривреднике".
Премијер Минић је рекао да је ће Влада настојати да у Берковићима одради и друге важне пројекте.
"Желимо и да наставимо у Берковићима неке друге пројекте. Разговарали смо данас и о изворишту, о испитивању када је у питању питка вода. Ажурираћемо неке активности, већ сљедеће седмице ћу послати још једног министра овдје за неке пројекте о којима смо разговарали. Желимо једноставно да они који живе у Берковићима остану да живе, да направимо један амбијент. И Берковићи су, као што сам рекао на почетку, Република Српска, и да у сваком смислу те ријечи Влада, у којој сам ево већ скоро годину дана, уђе у сваку једну општину, уђе са нашим грађанима", каже Минић.
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