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Минић најавио нова радна мјеста у Невесињу

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Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 16:40

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Минић у Невесињу
Фото: Срна

Премијер Републике Српске Саво Минић истакао је да Невесиње отвара нову страницу привредног развоја, те навео да компанија "иФОРМ" планира отварање производног погона у овој општини за производњу металних компоненти за аутомобилску индустрију, са почетним улагањем од око милион евра.

Он је додао да ће почетно запошљавање бити 50 радника, а план је да тај број нарасте на 100.

"Ово је озбиљна инвестиција, а не пилот-пројекат. `иФОРМ` већ послује на четири локације: у БиХ, Словенији, Њемачкој и Кини, а Невесиње ће бити њихова пета производна локација", написао је Минић на друштвеној мрежи "Икс".

Према његовим ријечима, планирано је почетно улагање од око милион евра, уз могућност да укупна инвестиција достигне 2,5 до 3 милиона евра.

Саво Минић у Невесињу

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Производни простор од око 1.500 метара квадратних биће, како је рекао, проширен на приближно 5.000 метара квадратних, уз модерну опрему и роботизоване системе.

"Овакве инвестиције значе нова радна мјеста, јачање локалне привреде, већи извоз и, што нам је посебно важно, стварање услова да млади људи остану и граде своју будућност у Невесињу. Влада Републике Српске и општина Невесиње биће снажна подршка реализацији овог пројекта", нагласио је Минић, који данас борави у овој општини.

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Тагови :

Саво Минић

Невесиње

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