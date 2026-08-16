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Минић у Невесињу: Реализујемо значајне инвестиције и рјешавамо деценијски проблем

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Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 12:41

Коментари:

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Премијер Републике Српске Саво Минић
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је током посјете Невесињу да се у овој општини реализују значајне јавне инвестиције Владе Српске.

Минић је најавио отварање новог производног погона у области ауто-индустрије и коначно рјешавање питања запошљавања дјеце погинулих бораца.

"Мени је драго што сам данас у Невесињу. У Невесињу се ради, улаже и реализују се јавне инвестиције Владе Републике Српске на захтјев локалне заједнице, и можемо рећи да се Невесиње озбиљно ради и гради", рекао је Минић.

Он је истакао да је током посјете разговарано и о штети коју је овој општини нанио град, те нагласио да је Влада реаговала са 300.000 КМ подршке, уз најаву слања додатне комисије Министарства пољопривреде наредне седмице како би се прецизно утврдила штета на усјевима, посебно на кромпиру.

Према његовим ријечима, Влада Републике Српске подржаће и одржавање традиционалне "Невесињске олимпијаде", као манифестације која представља култ овог краја, како би била подигнута на још виши ниво.

Посебно је нагласио да је са представницима Општине и Борачке организације договорено рјешавање питања запошљавања дјеце погинулих бораца.

"Са данашњим даном то ће бити 23 нова радна мјеста за дјецу погинулих бораца, а укупно са још три, четири, пет – биће 28 радних мјеста. Договорили смо се са представницима Борачке организације да можемо рећи да је то питање у Невесињу практично ријешено. Остаје нам још једна дјевојка са трогодишњом стручном спремом и то ћемо ријешити, као и још један случај кроз предстојећи јавни конкурс. Овај пројекат је нешто што је требало одавно завршити и то је наша обавеза која мора да постоји", рекао је Минић.

Осим тога, најављена је и нова инвестиција која ће донијети значајан број нових радних мјеста у Невесињу.

"Ради се о прелијепој причи за Невесиње и Херцеговину. Разговарали смо са представницима фирме из ауто-индустрије. За сада је запослено око шест људи, а имаћемо овдје за почетак 50, а укупно најмање 100 људи који ће радити. Ради се о већ организованој производњи која функционише на четири мјеста, тако да ће Невесиње бити пето. То су дијелови за ауто-индустрију у познатом технолошком процесу и за познатог купца", закључио је Минић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Невесиње

Саво Минић

Влада Републике Српске

Дјеца погинулих бораца

премијер Републике Српске

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