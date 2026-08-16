Ово је крај пакленим врућинама? Спремите се за олује и потпуни преокрет

Аутор:АТВ редакција
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Познати регионални метеоролог Марко Чубрило објавио је нову временску прогнозу према којој нас већ од понедјељка послије подне очекује дестабилизација атмосфере уз локалне непогоде, док би крајем августа могло услиједити и трајније освјежење.
Према Чубриловим ријечима, у понедјељак ће до послије поднева бити суво и врло топло, с максимумима који ће се кретати од +21 на крајњем сјеверозападу до чак +37 степени Целзијуса на крајњем југоистоку региона. Међутим, са премјештањем хладног фронта, прво на западу и југозападу, а затим и у осталим крајевима, стиже нагло погоршање времена. Очекују се фронталне и предфронталне нестабилности праћене грмљавинским пљусковима, локалним непогодама и пролазно јаким до олујним сјеверозападним вјетром.
Уторак доноси пролазно освјежење над цијелим регионом, када ће се највише дневне температуре кретати између +22 и +27 степени Целзијуса.
Од сриједе слиједи брза стабилизација и ново отопљење. Чубрило истиче да би у петак максимуми, посебно на истоку, поново могли достизати око +35 степени Целзијуса, док ће на западу већ бити свјежије и нестабилније. Ново пролазно наоблачење с пљусковима и сјеверозападним вјетром захватиће средишње и сјеверне дијелове региона у петак послије подне, а остале предјеле у суботу. Током викенда температуре ће се кретати од +24 до +31 степен Целзијуса.
Умјерено топло уз појаву пљускова задржаће се до око 27. августа, када се очекује јачи утицај Атлантика и долазак новог хладног фронта.
"То би, највјероватније, била прекретница у синоптичком тренду за ово љето, те би услиједио период свјежијег и нестабилног времена", навео је Чубрило, уз напомену грађанима да за званичне информације прате и званичне државне прогностичке заводе.
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