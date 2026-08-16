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Ово је крај пакленим врућинама? Спремите се за олује и потпуни преокрет

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Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 13:20

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Облачно вријеме и олуја
Фото: Pexels

Познати регионални метеоролог Марко Чубрило објавио је нову временску прогнозу према којој нас већ од понедјељка послије подне очекује дестабилизација атмосфере уз локалне непогоде, док би крајем августа могло услиједити и трајније освјежење.

Према Чубриловим ријечима, у понедјељак ће до послије поднева бити суво и врло топло, с максимумима који ће се кретати од +21 на крајњем сјеверозападу до чак +37 степени Целзијуса на крајњем југоистоку региона. Међутим, са премјештањем хладног фронта, прво на западу и југозападу, а затим и у осталим крајевима, стиже нагло погоршање времена. Очекују се фронталне и предфронталне нестабилности праћене грмљавинским пљусковима, локалним непогодама и пролазно јаким до олујним сјеверозападним вјетром.

Уторак доноси пролазно освјежење над цијелим регионом, када ће се највише дневне температуре кретати између +22 и +27 степени Целзијуса.

Од сриједе слиједи брза стабилизација и ново отопљење. Чубрило истиче да би у петак максимуми, посебно на истоку, поново могли достизати око +35 степени Целзијуса, док ће на западу већ бити свјежије и нестабилније. Ново пролазно наоблачење с пљусковима и сјеверозападним вјетром захватиће средишње и сјеверне дијелове региона у петак послије подне, а остале предјеле у суботу. Током викенда температуре ће се кретати од +24 до +31 степен Целзијуса.

Умјерено топло уз појаву пљускова задржаће се до око 27. августа, када се очекује јачи утицај Атлантика и долазак новог хладног фронта.

"То би, највјероватније, била прекретница у синоптичком тренду за ово љето, те би услиједио период свјежијег и нестабилног времена", навео је Чубрило, уз напомену грађанима да за званичне информације прате и званичне државне прогностичке заводе.

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Временска прогноза

Вријеме

дугорочна временска прогноза

Временска прогноза август

облачно вријеме

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