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Aктиван пожар на подручју Невесиња и код Билеће

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Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 14:06

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Aктиван пожар на подручју Невесиња и код Билеће
Фото: RTRS

Вршилац дужности директора Републичке управе цивилне заштите Борис Трнинић изјавио је да је стање са пожарима на територији Републике Српске уредно, те да је тренутно активан пожар у Невесињу на неприступачном терену, без угрожених објеката.

Трнинић је Срни рекао да на пожару у Невесињу дјелује хеликоптер Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске, који је и јутрос био ангажован.

"У питању је пожар на неприступачним теренима, горе трава и ниско растиње, нема угрожених објеката, кућа или слично", појаснио је Трнинић.

Он је додао да су на терену и припадници Републичке управе цивилне заштите са мобилним базеном који се редовно допуњава.

Трнинић је навео да је од јутрос активан и мањи пожар на подручју општине Билећа, док је у осталим дијеловима Републике Српске стање уредно.

Говорећи о помоћи Федерацији БиХ, Трнинић је рекао да је Републичка управа цивилне заштите раније добила захтјев Федералне управе цивилне заштите за ангажовање хеликоптера у гашењу пожара у Коњицу.

"Ми смо имали захтјев за помоћ кад је хеликоптер Управе за ваздухопловство помагао један дан у Коњицу, међутим, пошто се и код нас указала потреба, онда смо се пребацили у Невесиње", рекао је Трнинић.

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Тагови :

Невесиње

пожар

гашење пожара

Борис Трнинић

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