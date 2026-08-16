Aктиван пожар на подручју Невесиња и код Билеће

Аутор:АТВ редакција
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Вршилац дужности директора Републичке управе цивилне заштите Борис Трнинић изјавио је да је стање са пожарима на територији Републике Српске уредно, те да је тренутно активан пожар у Невесињу на неприступачном терену, без угрожених објеката.
Трнинић је Срни рекао да на пожару у Невесињу дјелује хеликоптер Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске, који је и јутрос био ангажован.
"У питању је пожар на неприступачним теренима, горе трава и ниско растиње, нема угрожених објеката, кућа или слично", појаснио је Трнинић.
Он је додао да су на терену и припадници Републичке управе цивилне заштите са мобилним базеном који се редовно допуњава.
Трнинић је навео да је од јутрос активан и мањи пожар на подручју општине Билећа, док је у осталим дијеловима Републике Српске стање уредно.
Говорећи о помоћи Федерацији БиХ, Трнинић је рекао да је Републичка управа цивилне заштите раније добила захтјев Федералне управе цивилне заштите за ангажовање хеликоптера у гашењу пожара у Коњицу.
"Ми смо имали захтјев за помоћ кад је хеликоптер Управе за ваздухопловство помагао један дан у Коњицу, међутим, пошто се и код нас указала потреба, онда смо се пребацили у Невесиње", рекао је Трнинић.
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