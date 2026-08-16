Мјештани бањалучких насеља на улицама због рестрикција воде

Аутор:АТВ редакција
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Мјештани бањалучких насеља Липовац, Радњача и Мишин Хан изашли су данас на улице и мирним протестом изразили оштро незадовољство због вишедневних рестрикција у водоснабдијевању.
Окупљени грађани поручили су да је данашње окупљање само "протест опомене" надлежнима да хитна питања морају бити ријешена, јер мјештани ових насеља већ данима немају основне услове за живот.
Разочарани и исцрпљени од свакодневне борбе, мјештани поручују да је стрпљење на измаку. Уколико убрзо не стигне трајно рјешење, најавили су ново, још масовније окупљање већ сутра у 16.30 часова.
Подсјећамо, проблеми са водоснабдијевањем у овим и сусједним бањалучким насељима трају већ дуже вријеме.
Мјештани су више пута апеловали на градске власти и бањалучки "Водовод" тражећи трајно рјешење, али су умјесто тога у тропским љетним мјесецима изнова суочени са празним цијевима, сувим чесмама и рестрикцијама.
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