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Мјештани бањалучких насеља на улицама због рестрикција воде

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Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 14:21

Коментари:

7
Протест Мишин Хан
Фото: АТВ/Магдалена Глигић

Мјештани бањалучких насеља Липовац, Радњача и Мишин Хан изашли су данас на улице и мирним протестом изразили оштро незадовољство због вишедневних рестрикција у водоснабдијевању.

Окупљени грађани поручили су да је данашње окупљање само "протест опомене" надлежнима да хитна питања морају бити ријешена, јер мјештани ових насеља већ данима немају основне услове за живот.

Протест Мишин Хан

Разочарани и исцрпљени од свакодневне борбе, мјештани поручују да је стрпљење на измаку. Уколико убрзо не стигне трајно рјешење, најавили су ново, још масовније окупљање већ сутра у 16.30 часова.

Подсјећамо, проблеми са водоснабдијевањем у овим и сусједним бањалучким насељима трају већ дуже вријеме.

Мјештани су више пута апеловали на градске власти и бањалучки "Водовод" тражећи трајно рјешење, али су умјесто тога у тропским љетним мјесецима изнова суочени са празним цијевима, сувим чесмама и рестрикцијама.

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Тагови :

Бањалука

несташица воде

Рестрикције воде Бањалука

Рестрикција воде Бањалука

Протести

Мишин Хан

Коментари (7)

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