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Потресне ријечи полицајца из Бањалуке: Затичемо чак и дијелове тијела на мјестима удеса

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Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 15:10

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Потресне ријечи полицајца из Бањалуке: Затичемо чак и дијелове тијела на мјестима удеса
Фото: АТВ

Радиша Стоканић, полицијски службеник Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бањалука, изјавио је да у посљедње вријеме, нажалост, добијају упуте за вршење увиђаја тешких саобраћајних незгода, те да затичу ужасне призоре.

"Возила смрскана до своје непрепознатљивости, у одређеним моментима чак не знамо одмах и на лицу мјеста не можемо утврдити ни о ком возилу се ради. Смрскане таблице, хаварисани предњи дијелови, хаварисани задњи дијелови. На самом коловозу затичемо трагове крви, а у неким одређеним ситуацијама и дијелове тијела", рекао је Стоканић.

Једном ријечју, како је додао, призори су ужасавајући.

"Апелујемо свим учесницима у саобраћају, а нарочито младим возачима, возачима почетницима, да не сједају за волан под утицајем алкохола", рекао је Стоканић.

Чак и када попију једно пиво, навео је, долази до опуштања, а посљедице на крају буду катастрофалне.

"Такође им поручујем да брзину кретања својих возила прилагоде особинама и стању пута, саобраћајним знацима и другим саобраћајним условима, тако да возило могу увијек безбједно да зауставе и да не угрожавају себе, а ни друге учеснике у саобраћају", рекао је Стоканић, преноси портал "независне".

Министарство унутрашњих послова (МУП) Републике Српске покренуло је превентивну кампању "Брзина је избор! Посљедице нису", усмјерену првенствено на младе возаче, са циљем подизања свијести о опасностима неприлагођене брзине возила и њеним могућим посљедицама по живот свих учесника у саобраћају.

"Брзина није само број на брзиномјеру. Она често представља разлику између правовремене реакције и саобраћајне незгоде, између сигурног доласка и трагедије. Свака одлука за воланом носи одговорност", наведено је у саопштењу.

Из МУП-а апелују на младе возаче да не дозволе да неколико минута брже вожње промијени цијели њихов живот.

"Поштујте ограничења брзине, прилагодите вожњу условима на путу и користите сигурносни појас. Брзина је избор! Посљедице нису", нагласили су из МУП-а Републике Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Полиција

Бањалука

Саобраћајна несрећа

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