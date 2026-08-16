Потресне ријечи полицајца из Бањалуке: Затичемо чак и дијелове тијела на мјестима удеса

Аутор:АТВ редакција
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Радиша Стоканић, полицијски службеник Полицијске станице за безбједност саобраћаја Бањалука, изјавио је да у посљедње вријеме, нажалост, добијају упуте за вршење увиђаја тешких саобраћајних незгода, те да затичу ужасне призоре.
"Возила смрскана до своје непрепознатљивости, у одређеним моментима чак не знамо одмах и на лицу мјеста не можемо утврдити ни о ком возилу се ради. Смрскане таблице, хаварисани предњи дијелови, хаварисани задњи дијелови. На самом коловозу затичемо трагове крви, а у неким одређеним ситуацијама и дијелове тијела", рекао је Стоканић.
Једном ријечју, како је додао, призори су ужасавајући.
"Апелујемо свим учесницима у саобраћају, а нарочито младим возачима, возачима почетницима, да не сједају за волан под утицајем алкохола", рекао је Стоканић.
Чак и када попију једно пиво, навео је, долази до опуштања, а посљедице на крају буду катастрофалне.
"Такође им поручујем да брзину кретања својих возила прилагоде особинама и стању пута, саобраћајним знацима и другим саобраћајним условима, тако да возило могу увијек безбједно да зауставе и да не угрожавају себе, а ни друге учеснике у саобраћају", рекао је Стоканић, преноси портал "независне".
Министарство унутрашњих послова (МУП) Републике Српске покренуло је превентивну кампању "Брзина је избор! Посљедице нису", усмјерену првенствено на младе возаче, са циљем подизања свијести о опасностима неприлагођене брзине возила и њеним могућим посљедицама по живот свих учесника у саобраћају.
"Брзина није само број на брзиномјеру. Она често представља разлику између правовремене реакције и саобраћајне незгоде, између сигурног доласка и трагедије. Свака одлука за воланом носи одговорност", наведено је у саопштењу.
Из МУП-а апелују на младе возаче да не дозволе да неколико минута брже вожње промијени цијели њихов живот.
"Поштујте ограничења брзине, прилагодите вожњу условима на путу и користите сигурносни појас. Брзина је избор! Посљедице нису", нагласили су из МУП-а Републике Српске.
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