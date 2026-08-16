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Колико у Неуму кошта кафа, а колико пиво и сокови

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Аутор:

АТВ редакција
16.08.2026 15:32

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Колико у Неуму кошта кафа, а колико пиво и сокови

Љетна сезона у Неуму у пуном је јеку, а бројне туристе занима одговор на – колико кошта освјежење уз обалу?

Према цјеновницима угоститељских објеката у Неуму, цијене пића крећу се од 3,5 конвертибилних марака за топле напитке попут кафе, док за поједина алкохолна пића треба издвојити и више од 10 КМ.

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Обични еспресо тако кошта између 3,50 и 4 КМ, док ћете за исти напитак с млијеком, односно макиато издвојити 0,5 КМ више, а за бијелу кафу чак 1 КМ више. Капучино кошта 4,5 КМ, америчка кафа 0,5 КМ јефтиније, баш као и чај. За какао, Нескафе, ледену кафу и ледени Нескафе ћете издвојити 4,5 КМ.

Када је ријеч о води, цијена изворске Јане износи 3 КМ, док се минерална вода Кисељак може пронаћи по цијени од 3 КМ, односно 5 КМ, зависно од понуде. Јана Витамин кошта 4 КМ.

Љубитељи газираних пића за Кока-Колу, Кока-Колу Зиро, Фанту, Спрајт и Швепс напитке требају издвојити 5 КМ. Од осталих безалкохолних пића, Цедевита кошта 4 КМ, док су Кокта, Сензација, Јана Ајс Ти, Фруктал и Хидра по 5 КМ. Ред Бул је 6 КМ, Монстер Енергџи 7 КМ, док Наранџада кошта 7 КМ, а Лимунада 6 КМ.

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Цијене пива у Неуму варирају много. Ожујско и Ожујско Радлер коштају по 5 КМ, док је Хеинекен 6 КМ. Хеинекен 0.0, односно без алкохола, такође је 6 КМ. Точено пиво од 0,3 литра кошта 5 КМ, док је за пола литре потребно издвојити 7 КМ. Корона Екстра од 0,335 литара такође кошта 7 КМ.

Колико кошта жеста

Цјеновник показује и поприлично широку понуду жестоких пића.

Међу вискијима, најјефтинији је Џони Вокер Ред по цијени од 5 КМ за 0,03 литре, док Џејмисон кошта 6 КМ, Џек Денијелс 7 КМ, Чивас Регал 9 КМ, а Џони Вокер Блек 10 КМ. Код гина, Бифеатер кошта 5 КМ, Бомбај 6 КМ, Булдог 7 КМ, док је Хендрикс 10 КМ.

Када је ријеч о вотки, Смирноф је 4 КМ, Абсолут и Финландиа по 6 КМ, док је Греј Гус најскупљи и кошта 11 КМ за 0,03 литре. Текила Камино Реал кошта 4 КМ, док је Патрон Силвер 10 КМ.

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Цијене, наравно, могу варирати од објекта до објекта, а овај цјеновник представља понуду једног угоститељског објекта у Неуму. Оне такође зависе од локације објекта и амбијента којег нуде.

Ипак, током љетне сезоне и високих температура, неколико пића уз море за четворочлану породицу или друштво може представљати поприличан издатак, посебно уколико се наручују алкохолна и премиум пића, али с обзиром на свакодневне слике с неумских плажа које су препуне купача, чини се како угоститељи у могу задовољно трљати руке, пише "Радио Сарајево".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Неум

Цијене

Љетовање

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