Испоруке гаса из Русије у Европу достигле највиши ниво од марта ове године

Аутор:АТВ редакција
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Почетком августа Европа је смањила куповину течног природног гаса на свјетском тржишту на најнижи ниво у посљедње двије године, док су испоруке из Русије европским краком гасовода "Турски ток" достигле највиши ниво од марта ове године, показала је анализа статистичких података коју је спровео Спутњик.
Испоруке течног природног гаса кроз гасни транспортни систем ЕУ је у периоду од 1. до 12. августа износио 3,2 милијарде кубних метара, што је за 3,7 одсто мање на мјесечном нивоу и 12,6 одсто мање на годишњем, показују подаци европске Асоцијације оператера гасне инфраструктуре.
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Обим испорука спуштао се на тако низак ниво само још у августу 2024. године.
Истовремено, испоруке руског природног гаса преко пункта "Странџа 2-Малкочлар" на бугарско-турској граници у истом периоду су порасле за седам одсто на мјесечном нивоу и пет одсто на годишњем, односно износиле су 609,2 милиона кубних метара.
Из тога произлази да је Европа повећала обим увоза гаса из гасовода "Турски ток" до максималног нивоа од марта ове године.
Подсјетимо, Савјет ЕУ је 26. јануара одобрио потпуну забрану испоруке руског течног природног гаса у ЕУ од 1. јануара 2027. године, и гаса из цјевовода од 30. септембра 2027. године.
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Краткорочни уговори о испоруци гаса из цјевовода морају бити завршени до 17. јуна 2026. године.
(sputniknews.com)
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