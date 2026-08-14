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Дају дневницу 130 КМ, доручак и ручак, али нема радника

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 15:26

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Новац
Фото: ATV

Иако се дневница за брање шљива у Семберији ове године пење и до 130 КМ, власници воћњака суочавају се с великим проблемом - недостатком радне снаге.

Осим дневнице, радницима су осигурани превоз и два оброка, као и додатно освјежење током радног дана. Ипак, интерес за овај посао је слаб.

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Предсједник Удружења пољопривредника села Семберије и Мајевице Саво Бакајлић каже да је све теже пронаћи бераче и купљаче.

"Упркос дневницама које иду и до 130 КМ, муку мучимо да нађемо бераче и купљаче. Чињеница је да људи не желе да раде овај посао", рекао је Бакајлић за "Српскаинфо".

Доручак, кафа, лубеница...

Радни дан траје осам сати, најчешће од 7 до 15 или од 8 до 16 сати. Радницима је ујутро осигуран доручак, у подне кафа уз сладолед или лубеницу, а неријетко и колачи или торта. Након завршетка посла добијају и ручак.

Упркос томе, већину радне снаге ове године чине студенти који распуст користе како би додатно зарадили.

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Бакајлић наводи да једна особа за осам сати рада може убрати више од пола тоне шљива. Они који их купе могу скупити и око 100 килограма више, јер је купљење брже од брања.

Ријеч је о сорти чачанка, чији су плодови крупни, па се килограми брзо накупе.

Недостатак радника није једини проблем

Проблем за произвођаче, међутим, није само недостатак радника. Истовремено с високим дневницама, откупна цијена шљиве остала је ниска.

Килограм се тренутно откупљује по цијени од 0,45 до 0,60 КМ. Шљиве које се купе са земље углавном су слабијег квалитета и намијењене преради, док се плодови убрани директно са стабла третирају као конзумна роба.

Суша додатно угрозила род

Овогодишње високе температуре и суша додатно су отежале ситуацију воћарима у Републици Српској.

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Из Удружења воћара Српске упозоравају да у појединим крајевима шљиве због суше и високих температура прије времена сазријевају и отпадају са стабала. Слична ситуација забиљежена је и код раних сорти крушке.

Према њиховим процјенама, квалитет дијела воћа које је опстало биће довољан углавном за индустријску прераду.

Боље ће проћи произвођачи који имају системе за наводњавање и противградне мреже, али ни њихов овогодишњи род, како истичу, неће бити на задовољавајућем нивоу.

Тако се воћари у Семберији ове сезоне суочавају с необичним парадоксом: дневнице за бераче никада нису биле веће, али радника нема довољно, док је истовремено откупна цијена шљиве ниска, а временски услови додатно угрожавају производњу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Шљиве

Зарада

дневница

Брање шљива

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