Вратила се из провода, па феном убила бебу: Ево какву је казну добила

Аутор:АТВ редакција
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Мајка која је након ноћног провода усмртила своју тромјесечну ћерку топлотом из фена за косу осуђена је на само шест година затвора.
Кортни Гартшор (28) користила је фен како би тромјесечну Далију-Роуз Гартшор изложила „значајној и дуготрајној топлоти“ у Абердину, у септембру 2023. године.
Далија-Роуз је задобила опекотине на око 18 одсто површине тијела, нарочито на глави, врату, горњем дијелу тијела и једној руци. Повреде су биле толико тешке да је болничар помислио да се тијело већ распада, док су стручњаци рекли да се никада раније нису сусрели са сличним случајем.
Гартшор је у јулу, након суђења пред Вишим судом у Абердину, проглашена кривом за убиство из нехата.
На изрицању пресуде данас пред Вишим судом у Единбургу, судија Сајмон Колинс КЦ оцијенио је да Гартшор није намјеравала да повриједи или убије бебу, али да је њена небрига била „највишег степена“.
Додао је да је „морало бити очигледно“ да је Далија-Роуз у тешким боловима и озбиљној патњи.
„Мораћете да живите до краја живота са сазнањем да сте одговорни за њену смрт. Ово је било грубо кршење најосновније родитељске дужности“, рекао је судија.
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Судија Колинс рекао је да је највјероватнији узрок смрти бебе била хипертермија и топлотни удар.
Адвокат одбране Мареј Макара рекао је да не може да понуди разумно или увјерљиво објашњење због чега је користила фен, али је претпоставио да је беби можда било хладно и да је мајка можда покушала да га употреби као извор топлоте.
Гартшор је негирала оптужбе и породици и пријатељима говорила да је њена ћерка умрла од синдрома изненадне смрти одојчета (СИДС). Порота је чула и снимак позива хитној служби 999 у којем је мајка рекла да је Далија-Роуз „поплавјела“ док је спавала.
Једини свједок одбране, стручњак за опекотине Тимоти Бурж, рекао је пороти да, по његовом мишљењу, беба није умрла од повреда изазваних топлотом.
Ипак, пороти је било потребно нешто више од сат времена да једногласно донесе осуђујућу пресуду. Суд је раније чуо да је ДНК бебе пронађен на фену и да су мајка и ћерка биле једине особе у кући у тренутку инцидента.
На снимцима надзорних камера види се како се Гартшор враћа кући око четири сата ујутру, након што је пила са пријатељима, саопштено је током суђења.
BREAKING: Courtney Gartshore, 28, who killed her three-month-old daughter Dahlia-Rose with heat from a hairdryer, has been jailed for six years.— Sky News (@SkyNews) August 14, 2026
Latest: https://t.co/oipz8FhQy6
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/Z4s0aSlg78
Око 9.40 ујутру позвала је хитну помоћ и тврдила да се пробудила и пронашла мртву бебу, али тада није поменула фен.
Њен адвокат Мареј Макара рекао је да је Гартшор имала проблеме са менталним здрављем, преноси Дејли мејл.
Након пресуде, детектив-инспектор Џејмс Каландер рекао је: „Дјеца су беспомоћна и морају бити заштићена. Смрт сваког дјетета је посебно потресна, али смрт дјетета од руке родитеља је крајње узнемирујућа. Сви који су учествовали у истрази били су дубоко погођени околностима Далија-Роузине смрти, али наш посао је био да откријемо истину и обезбиједимо да одговорна особа буде приведена правди. Желио бих да изразим искрену захвалност свима који су помогли у овој изузетно тешкој и осјетљивој истрази“, рекао је и додао:
„Неуморна посвећеност и професионализам наших полицајаца и партнерских служби, који су неуморно радили како би ова сложена истрага била спроведена темељно и уз највећу могућу пажњу, достојанство и поштовање, били су од кључног значаја. Такође желим да захвалим локалној заједници на стрпљењу, разумијевању и подршци током истраге, посебно онима који су се јавили са информацијама. Њихова сарадња била је од непроцјењиве важности за утврђивање истине и обезбјеђивање ове осуђујуће пресуде“.
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