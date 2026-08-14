Ватра пријети манастиру: Склоњени посмртни остаци краљева Арагона

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Шпанске власти су саопштиле да су уклониле посмртне остатке тројице краљева који су владали регијом Арагон у 11. вијеку из манастира којем је пријетио шумски пожар.
"Њихови посмртни остаци пребачени су у Покрајински музеј у Уески, који се налази 80 километара јужно од манастира, док се услови не побољшају", изјавила је потпредсједник регије Арагон Мар Вакеро.
Вакерова је рекла да је, након што је јуче шумски пожар почео да се шири према манастиру Сан Хуан де ла Пења из 10. вијека, страховање да би објекат могао бити захваћен пламеном подстакло власти да покрену акцију.
Екипа јединице за ванредне ситуације шпанске војске успјела је да уђе у манастир, смјештен у планинском подручју, те изнесе свечану одјећу која је припадала грофу из 18. вијека који је ту сахрањен, прије него што их је близина ватре приморала да се повуку.
Екипа се други пут вратила, у пратњи полицајаца и службеника задужених за заштиту културне баштине, те из одаја у манастиру изнијела посмртне остатке прва три краља Арагона, који су владали од 1035. до 1104. године, као и историјски значајне слике и иконе, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
7 ч0
Свијет
9 ч0
Свијет
9 ч0
Свијет
10 ч8
Најновије
19
30
19
28
19
25
19
21
19
13
Тренутно на програму