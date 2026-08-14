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Мима Караџић објавио снимак Маје Маринковић

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Аутор:

АТВ редакција
14.08.2026 14:04

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Милутин Мима Караџић
Фото: Таnjug/JADRANKA ILIĆ

Глумац Милутин Мима Караџић привукао је огромну пажњу својевремено када је на друштвеним мрежама прије пет година подијелио снимак из ријалитија "Задруга 3", у којем је главна актерка Маја Маринковић.

Наиме, глумац је тада, сасвим случајно, наишао на овај видео-клип у којем Маја одговара на питање о његовом идентитету, што га је тада оставило потпуно без текста.

Током квиза знања који су тада играли учесници поменутог ријалитија, водитељ Драган Маринковић Маца поставио је Маји наизглед једноставно питање: “Ко је Мима Караџић?”.

Маја је устала прилично збуњена, али је са пуним самопоуздањем испалила одговор који се и данас препричава:

“Па како ко је, Боже, Мацо?! Па, глумица!”

Водитељ Маца остао је у потпуном шоку, те ју је загрлио и саркастично прокоментарисао:

“Глумица?! Браво, браво…”

Мима Караџић је овај видео подијелио на свом Инстаграм профилу уз изузетно кратак и јасан опис:

“Без коментара.”

Глумац о снимању интимних сцена

Мима Караџић је недавно гостовао у “Цеца шоу” када је разговор је прешао и на шкакљивије теме везане за његову професију. Цеца га је питала: „Како су твоје партнерке реаговале када снимаш интимне сцене, пољупци, пипкање”.

Мима је објаснио да те сцене уопште нису наивне како гледаоцима можда дјелују:

– Ја мислим да је то другачије, ја нисам играо превише љубавника, а то што јесам било је другачије. Ту је увијек 40 људи иза камере и ти то радиш 10 сати дневно. Па док се промијени угао камере, док се промијени ово или оно. Јако је тешко. Оне љубавне сцене, кад видиш да су голи, то се врло често питају како то иде. Не мислим да је безазлено то све, преноси Блиц.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Маја Маринковић

Задруга

глумац

Милутин Мима Караџић

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