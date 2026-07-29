Испливао Такијев 'швалерски уговор'

Аутор:АТВ редакција
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Радомир Таки Маринковић, отац познате ријалити звијезде и старлете Маје Маринковић, поново је успио да шокира домаћу јавност потезом који превазилази све границе бизарног.
Наиме, познато је да је Таки направио такозвани "швалерски уговор", који су у обавези да потпишу дјевојке које желе дружење са њим. О томе је и он говорио прије пар година за медије.
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Редакција "Информера" дошла је у посјед документа о којем је Таки Маринковић прије неколико година говорио у медијима, а који је управо тада доставио и поменутој редакцији.
Сада је први пут овај медиј открио све детаље и шта тачно пише у овом папиру који је поново привукао пажњу јавности, посебно у коментарима испод бахатог снимка Такија у базену, гдје готово да није било позитивног коментара.
У мору негативних коментара испод ове објаве, у којима су му поручивали да се "спусти на земљу", корисници друштвених мрежа су се одмах сјетили спорног документа.
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Многи су у коментарима писали да им је сада коначно јасно зашто дјевојке уопште потписују уговор са њим, док су други иронично додавали како вјерују да му је због оваквих објава и бахатог понашања број дјевојака из дана у дан све мањи.
У спорном документу црно на бијело стоје ставке које изазивају невјерицу и отварају питање шта овај папир заправо значи и због чега је направљен.
"Својим потписом дајем сагласност Радомиру Маринковићу, званим Таки, из Београда, да ступањем у контакт са именованим омогућавам непосредно и флексибилно пријатељско дружење. У склопу тога се подразумијева улазак у угоститељске објекте, несметано фотографисање, пружање вербалне комуникације, повремене интеракције ван пријатељског оквира у физичком смислу, пристанак на улазак у стамбени простор код горепоменутог лица, са потенцијалним појављивањем у медијима", наводи се у уговору.
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Потребно је да дјевојке ставе свој потпис, али и број личне карте.
Радомир Маринковић Таки је прије пар година и говорио о уговору који након потписивања оверава у суду, за, како каже, "не дај Боже".
"Свака мора да потпише уговор када дође код мене. То подразумијева да пристаје да се слика у ресторану, да не би дошла сутра па да каже је, знаш, изашла сам у медије, а нисам то жељела због посла, због дечка, због мужа. Да ме не пријави за неке ствари. То није нека новина", објашњавао је он.
Истакао је тада да праксу потписивања уговора практикује већ дуже.
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"Ја имам то већ дужи низ година, на београдском асфалту сам већ 40 година. Свако вече сам у ноћним клубовима, има ме у свим браншама. У овом граду се добро зна шта ко ради", рекао је Таки раније за "Хајп" ТВ.
Овај несвакидашњи документ још једном потврђује чудне потезе познатог Београђанина, а јавност и даље бруји о томе шта се крије иза оваквих правила и дружења са девојкама.
Да прича око Такијевих бизарних правила и уговора буде још шокантнија, потврђују и раније бурне спекулације које су тресле јавност. Током 2024. године, у емисији "Питам за друга" на РЕД телевизији, укључио се гледалац који је изнио невјероватне и скандалозне тврдње о оцу познате старлете.
"Она Теодора је код Такија, са њим има уговор на три године. Данас су биле двије дјевојке, исто. Он има 15 дјевојака. Сад ћу да вам кажем како то иде, он им плаћа 300 евра стан, 300 евра за храну, 300 евра им даје за одјећу и обућу и 100 евра за мобилне телефоне. Нису само оне спонзоруше, има и мушкараца... Бебица је највећи и најбогатији човјек ту, он и Анђело, њега знам лично, он има ресторан", шокирао је гледалац у укључењу.
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Правно гледано, сам документ не би аутоматски заштитио Такија нити би имао пресудну снагу на суду ако би га нека дјевојка, на пример, пријавила за узнемиравање. Његова вриједност би зависила од сљедећих околности:
Иако се у документу наводе различите сагласности везане за дружење, правници би истакли да овакав папир сам по себи не представља заштиту од евентуалних пријава, јер ничији потпис не може да искључи право особе да се обрати надлежним органима уколико сматра да је претрпјела узнемиравање или непријатност.
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