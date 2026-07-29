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Кристина отишла у полицију: Тврди да је Кристијан пустио њихов снимак односа

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 08:19

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Кристијан Голубовић и Кристина Спалевић
Фото: Инстаграм

Кристина Спалевић синоћ је отишла у полицијску станицу како би пријавила бившег партнера Кристијана Голубовића.

На друштвеним мрежама, наиме, почели су кружити приватни снимци Голубовића и Кристине из њиховог стана.

Ријеч је о снимку преузетом с такозване "бејби камере", на којем се види њих двоје у приватном простору.

"Јављам вам се, људи. Идем у полицијску станицу "29. новембар" док Кристијан Голубовић не буде ухапшен. Имамо два сина од двије и три године, а он је неовлаштено проширио снимак", рекла је Кристина.

Додала је да је поднијела пријаву због, како тврди, неовлаштеног снимања и дијељења интимног садржаја.

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"Пријавила сам то и довела свједока којем су ти снимци послани. Њему се ништа није догодило. Боље да ме убије, боље да умрем од глади и жеђи него да пролазим кроз све ово", изјавила је.

Огласила се бивша Кристијанова цимерка

Бивша учесница ријалитија Фарма, Јорданка Денчић, која је некада била веома блиска с Кристијаном Голубовићем, оптужила је бившег пријатеља за уцјене.

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Како су њих двоје раније били нераздвојни, многи су од ње тражили да се огласи након што је Кристина Голубовић оптужила да је убио пса.

Јорданка се потом обратила јавности и упутила оштре критике на рачун Голубовића.

"Сви ме питате за Кристијана, како смо некада били добри и шта се догодило, зашто га сада критикујем. Тачно је да смо били блиски, али да ми је рођени отац рекао оно што је мени рекао Кристијан – да ће јавно објављивати голе фотографије и снимке своје супруге Кристине – одмах бих му рекла да је то срамотно", казала је.

Додала је да би се одрекла свакога ко би објављивао туђи интимни садржај.

– Рекла сам му да испада цинкарош ако то уради. Да ми је то рекао отац или брат, одрекла бих их се, а камоли неког Кристијана Голубовића. Не занима ме ко је, јер сам жена и полазим од себе – поручила је Јорданка.

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Тагови :

Кристијан Голубовић снимак

Кристина Спалевић

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