Кија Коцкар оплела по Голубовићу: “Прије 5 година сам видјела… ако је Пинк реаговао…”

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Кристина Кија Коцкар огласила се поводом забране Кристијана Голубовића на РТВ Пинк.
Она је реаговала на ужасне тврдње које је Кристина Спалевић изнијела посљедњих дана о Голубовићу.
Објавила је снимак из ријалитија, на којем је коментарисала њих двоје и написала:
- Добро јутро. Пре пет година сам видјела све што данас коментаришете и реаговала... једина - написала је Кија.
Сцена
Кристијан Голубовић убија пса, нови снимци злостављања
- Ако је истина да је Пинк реаговао и да га је коначно забранио: АПЛАУЗ.
Она је ово написала уз видео гдје са једне Задруговизије коментарише Кристијана и његово понашање, тачније дављење Кристине током ријалитија.
Бивша ријалити учесница је открила шта се све догађало након што је Кристијан Голубовић у кади малтретирао њиховог пса.
- То се дешавало у 08:15 ујутру и ја сам са дјететом од два мјесеца спавала у кревету. Чивава од килограм се укакила, шта мислиш колико је то велика ствар? Креће драње: аљкавушо, положаро, спаваш, куче сере по нама. Ја затварам врата како бих дојила дијете, са раном од царског реза, и то је трајало неких 20 минута, и све то кроз затворена врата. У једном тренутку је дошао и узео пса, ја сам мислила да ће га извести напоље. Међутим, иза затворених врата ја чујем оно што чујем! Излазим и дерем се на њега: "Кристијане, убићеш га..." Шта сам требала да радим? Са бебом од два мјесеца коју сам држала, да скочим на њега од 140 килограма? - рекла је Кристина Спалевић, па додала:
Сцена
Кристијан Голубовић испричао како је онесвијестио таксисту једним шамаром
- Тада сам излетјела са дјететом напоље, у гаћама. Сишла сам у приземље зграде и позвала пријатељицу из Црне Горе. Никада нећу заборавити, стојим са дјететом напољу, а кроз зграду се видјело Лешће и само сам гледала ка тамо и викала другарици: Убио га је, убио га је. Чујем га горе на спрату како каже пријатељу: Ево, однеси јој га. И човјек ми доноси пса који је тада изгледао нормално. Попнем се горе у том шоку и онда се не сјећам свега. Знам да сам спаковала једну торбу, позвала такси и отишла у стан код родитеља. Они нису били код куће и ја им послије нисам рекла шта се десило.
Сцена
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