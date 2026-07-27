Аутор:АТВ редакција
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Љетни мјесеци нису само асоцијација на годишње одморе, ту су и они који од раних јутарњих часова раде у пољима па све до касних вечерњих сати.
На простору Републике Српске, саобраћајне незгоде у којима учествују трактори, нажалост нису ријеткост, а посебно у љетном периоду и раним почецима јесени када возачи трактора вријеме проводе на њивама, ливадама, и шумама.
Умор, лоша сигнализација, прекомјеран твар или технички неисправно возило неки су од узрока саобраћајних несрећа на путевима Српске.
Техничка неисправност трактора и тракторске приколице, је упитна јер трактори који саобраћају јавним путевима немају жуто ротационо свјетло, иако је ријеч о законској обавези.
„Ми из Агенције за безбједност саобраћаја сваке године проводим кампању „Освјетлај образ домаћине - означи трактор жутим ротационим свјетлом“, да укажемо да на видном мјесту тракториста има жуто ротационо свјетло јер га онда возач може видјети са велике удаљености“, рекао је Радовић.
"Кампања Освјетлај образ домаћине - означи трактор жутим ротационим свјетлом" је превентивна акција коју заједнички проводе Ауто-мото савез Републике Српске и Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске са партнерима, са циљем да се смање несреће и повећа видљивост пољопривредних машина на јавним путевима.
Радовић је апеловао на возаче, који се крећу оним дијеловима Републике Српске, а на којима се одвијају свакодневно пољопривредни радови, попут Лијевче Поља и Семберије.
„У овим мјесецима када се убира љетина, када су комбајни, трактори у пољима посебно повећати опрез у ноћним периодима јер можете очекивати да је тракториста, који је хтио искористити цијели дан за рад, али и вријеме прије кише или других услова када не може радити те се задржавају на пољима дужи дио до ноћи“, рекао је Радовић.
Радовић је упутио апел и возачима трактора да не претјерују са теретом, уколико је сијено у питању јер приликом претрпавања терета долази до прекривања сигналних свјетала на трактору, а због чега се у ноћним часовима смањује њихова видљивост и угрожавају сви учесници у саобраћају.
Такође, Радовић је трактористима скренуо пажњу и на редовне контроле трактора, приколица и све пратеће опреме, а која се посебно користи у овом периоду како би се избјегле све могуће незгоде или потенцијалне несреће.
„Када говоримо о овим саобраћајним несрећама, најчешће су оне на потезу Лакташа према Српцу и од Лакташа према Градишци. Сваке године имате у овим дијеловима саобраћајне несреће са страшним посљедицама“, рекао је Радовић.
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