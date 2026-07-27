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Просјечна нето плата у јуну 1.698 КМ

27.07.2026 08:53

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Просјечна нето плата у јуну 1.698 КМ

Просјечна нето плата у Републици Српској исплаћена у јуну износи 1.698 КМ и већа је за 16 КМ у односу на просјечну нето плату исплаћену у мају ове године, саопштено је из Савеза синдиката Републике Српске.

Највећа просјечна плата исплаћена је у области стручне, научне и техничке дјелатности и износи 2.234 КМ, а најмања просјечна плата исплаћена је у дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерства и угоститељства и износи 1.278 КМ.

Из Савеза синдиката наводе да је синдикална потрошачка корпа за јун износила 2.918, те да су породице у Републици Српској највише новца трошиле на прехрану 1.344 КМ.

За становање и комуналне услуге било је потребно издвојити 725 КМ, за превоз 226 КМ, набавка одјеће и обуће коштала је 244 КМ, док је за текуће одржавање домаћинства у јуну мјесецу било потребно издвојити 166 КМ.

Синдикална потрошачка корпа садржи трошкове за прехрану, становање и комуналне услуге, текуће одржавање домаћинства, одјећу и обућу, хигијену и његу здравља, превоз, образовање и културу.

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Таг :

Просјечна плата

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